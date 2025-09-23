Posljednja runda obveznica s 8% kamate - Escont pojašnjava rastući interes ulagača

Snažan interes ulagača potvrdio je da korporativne obveznice postaju jedan od atraktivnijih oblika financiranja na hrvatskom tržištu. Kao tehnički koordinator izdanja Koykan obveznica, Escont Partners ističe da upravo ovakav instrument sve više otvara vrata malim i srednjim poduzećima do svježeg kapitala. Kao jedina tvrtka koja trenutno aktivno razgovara s MSP-ovima o ovoj mogućnosti, naglašava kako su se dobar poslovni model, fiksni godišnji prinos od 8% i minimalni iznos ulaganja od 1.000 eura pokazali posebno privlačnima privatnim investitorima.

Zašto obveznice sve češće privlače privatne ulagače?

Iz perspektive Escont Partnersa, obveznice predstavljaju atraktivan instrument ulaganja jer nude fiksan prinos i jasno definirane uvjete, što ulagačima omogućuje pasivan prihod. Ovisno o izdavatelju, mogu uključivati dodatne opcionalnosti, poput mogućnosti konverzije u vlasnički udio ili različitih modela isplate kamata. Koykanove obveznice tržište je prepoznalo po transparentno predstavljenom projektu koji ulagačima omogućuje kvalitetnu odluku o ulaganju, ali i po opciji konverzije za veće ulagače, čime se model pozicionira kao inovativni hibrid između obvezničkog ulaganja i sudjelovanja u rastu.

Ograda i pravna sigurnost

Važno je razlikovati promociju financijskih instrumenata od objektivnog informiranja o njima. Escont Partners, u ulozi savjetnika, ne poziva na ulaganje već svaka odluka o ulaganju uvijek ostaje isključivo na ulagatelju, temeljem vlastite analize i dostupnih informacija. Ulaganja u korporativne obveznice, osobito domaćih tvrtki, mogu predstavljati atraktivan način diverzifikacije portfelja investitora. Međutim, njihova učinkovita primjena zahtijeva stručnu pripremu, te detaljnu analizu.

Visoka potražnja potvrđuje interes ulagača za obveznice

Tržište je pozitivno reagiralo na dosadašnju ponudu Koykan obveznica, arojekti su ulagačima pružili dovoljno informacija kako bi svatko mogao donijeti kvalitetnu odluku o investiranju. Rezultat upisa pokazuje da je komunikacija bila dovoljno transparentna.

"Vrlo smo zadovoljni tijekom ove emisije. Koykanove, a prije njih i Qelo obveznice (koje više nisu u ponudi), otvorile su novi segment investicijskih mogućnosti" ističu predstavnici Escont Partnersa Ivor Jelavić i Neven Vidaković. Dodaju kako je potražnja premašila očekivanja, a trenutna tranša Koykanovih obveznica, koja je posljednja s 8% kamata, privukla je veliku pažnju ulagača.

Kako se možete više informirati o Koykan obveznicama?

Kako se izdanje bliži kraju, Escont Partners napominje da je riječ o posljednjoj tranši po ovim uvjetima, koja nudi godišnji prinos od 8%, a svi koji smatraju da je ovaj oblik ulaganja prikladan za njih mogu pronaći sve informacije i kontaktirati izdavatelja isključivo putem: