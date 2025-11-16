Naši Portali
STRUČNJACI UPOZORAVAJU

Inflacija guta plaće: 800.000 Hrvata u riziku od siromaštva, radnici biraju populizam ili iseljavanje

Autor
Dijana Jurasić
16.11.2025.
u 20:59

U Hrvatskoj je više od 800 tisuća stanovnika u riziku od siromaštva, a među njima je lani bilo i oko 145 do 150 tisuća radnika

Iako vladajući govore da se nikad u Hrvatskoj nije živjelo bolje, to ne vrijedi za sve građane jer uz visoku inflaciju mnogi radnici na minimalcu i s ispodprosječnim plaćama tonu u siromaštvo, a srednja klasa, među onima koji žive samo od svog rada, uz neke se iznimke još drži u javnom sektoru. Stručnjaci upozoravaju da će nezadovoljni i frustrirani ljudi birati populističke opcije ili će otići iz zemlje. Posljedice zbog zadnjeg velikog emigracijskog vala mladih i obrazovanih, najviše iz privatnog sektora, već trpimo te nam najmanje treba dodatno iseljavanje. U Hrvatskoj je više od 800 tisuća stanovnika u riziku od siromaštva, a među njima je lani bilo i oko 145 do 150 tisuća radnika jer je prema podacima Eurostata u riziku od siromaštva kod nas bilo 8,3% (samo)zaposlenih, a u EU u prosjeku njih 8,2%. Petina stanovništva smatra se subjektivno siromašnima, što otprilike odgovara podacima Državnog zavoda za statistiku o udjelu osoba u riziku od siromaštva, lani 21,7%. Uz poskupljenja koja ne jenjavaju četveročlana obitelj koja živi s 15,5 tisuća dohotka godišnje nije samo u riziku od siromaštva, nego je već u siromaštvu. Lani je u Hrvatskoj 60% osoba imalo teškoće u spajanju kraja s krajem, i to njih 40,6% male teškoće, a 19,8% teške i vrlo teške, što je iznad prosjeka EU.

Ključne riječi
Željko Lovrinčević Zvonimir Galić siromaštvo

Komentara 13

Pogledaj Sve
MA
Markovic
21:42 16.11.2025.

Nevjerojatna je financijska nepismenost, što je još i razumljivo ako takva analiza dolazi iz tog razloga. Međutim, neprihvatljivo je ako je ova analiza rezultat plaćenog članka. Neutemeljeno podizanje plaća uzrokuje novu inflaciju i svako takvo novo podizanje plaća stvara novii val inflacije i tako u krug do hiperinflacije kakvu smo imali za vrijeme Jugoslavije. Jedini problem je što sad banke nisu državne i nece inflacija pojesti kredite kao tada, dug je vezan uz stopu inflacije i podizanje plaća će samo povećati kamate odnosno povećati će cijenu duga, što će na kraju dovesti do masovnog financijskog kolapsa upravo tih ljudi lojima se podizu place bez osnova.

FE
felis29
21:38 16.11.2025.

Jedna doza kmečanja i poluinformacija Hrvatska po dohotku po stanovniku pretekla čak i neke stare članice kao sto je Grčka i Portugal . Srbija je trenutno među najsiromašnijim zemljama u Europi Ovo kukulele namjenjeno je za širenje nezadovoljstva i laži

TH
than
21:51 16.11.2025.

"a srednja klasa, među onima koji žive samo od svog rada, uz neke se iznimke još drži u javnom sektoru. " E pa u bogatim drzavama radnik u privatnom sektoru zivi bolje od onoga u javnom. U javnom je sigurnije radno mjesto i niza placa, jer i njegovu placu mora zaraditi radnik u realnom sektoru. I dok te ne bude tako nema puno srece i samo ce biti gore i gore. Ovako su se napumpale plave u drzavnom i javnom sektoru, a privreda to ne moze pratiti. Odatle ide inflacija. Ali ne brinite za iseljavanje. I na zapadu je kriza, kriza smjestaja. Vise nije tako jednostavno tu doci, ali zato populisticke politike bi mogle imati prodju.

