Iako vladajući govore da se nikad u Hrvatskoj nije živjelo bolje, to ne vrijedi za sve građane jer uz visoku inflaciju mnogi radnici na minimalcu i s ispodprosječnim plaćama tonu u siromaštvo, a srednja klasa, među onima koji žive samo od svog rada, uz neke se iznimke još drži u javnom sektoru. Stručnjaci upozoravaju da će nezadovoljni i frustrirani ljudi birati populističke opcije ili će otići iz zemlje. Posljedice zbog zadnjeg velikog emigracijskog vala mladih i obrazovanih, najviše iz privatnog sektora, već trpimo te nam najmanje treba dodatno iseljavanje. U Hrvatskoj je više od 800 tisuća stanovnika u riziku od siromaštva, a među njima je lani bilo i oko 145 do 150 tisuća radnika jer je prema podacima Eurostata u riziku od siromaštva kod nas bilo 8,3% (samo)zaposlenih, a u EU u prosjeku njih 8,2%. Petina stanovništva smatra se subjektivno siromašnima, što otprilike odgovara podacima Državnog zavoda za statistiku o udjelu osoba u riziku od siromaštva, lani 21,7%. Uz poskupljenja koja ne jenjavaju četveročlana obitelj koja živi s 15,5 tisuća dohotka godišnje nije samo u riziku od siromaštva, nego je već u siromaštvu. Lani je u Hrvatskoj 60% osoba imalo teškoće u spajanju kraja s krajem, i to njih 40,6% male teškoće, a 19,8% teške i vrlo teške, što je iznad prosjeka EU.
Inflacija guta plaće: 800.000 Hrvata u riziku od siromaštva, radnici biraju populizam ili iseljavanje
U Hrvatskoj je više od 800 tisuća stanovnika u riziku od siromaštva, a među njima je lani bilo i oko 145 do 150 tisuća radnika
Komentara 13
Jedna doza kmečanja i poluinformacija Hrvatska po dohotku po stanovniku pretekla čak i neke stare članice kao sto je Grčka i Portugal . Srbija je trenutno među najsiromašnijim zemljama u Europi Ovo kukulele namjenjeno je za širenje nezadovoljstva i laži
"a srednja klasa, među onima koji žive samo od svog rada, uz neke se iznimke još drži u javnom sektoru. " E pa u bogatim drzavama radnik u privatnom sektoru zivi bolje od onoga u javnom. U javnom je sigurnije radno mjesto i niza placa, jer i njegovu placu mora zaraditi radnik u realnom sektoru. I dok te ne bude tako nema puno srece i samo ce biti gore i gore. Ovako su se napumpale plave u drzavnom i javnom sektoru, a privreda to ne moze pratiti. Odatle ide inflacija. Ali ne brinite za iseljavanje. I na zapadu je kriza, kriza smjestaja. Vise nije tako jednostavno tu doci, ali zato populisticke politike bi mogle imati prodju.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Nevjerojatna je financijska nepismenost, što je još i razumljivo ako takva analiza dolazi iz tog razloga. Međutim, neprihvatljivo je ako je ova analiza rezultat plaćenog članka. Neutemeljeno podizanje plaća uzrokuje novu inflaciju i svako takvo novo podizanje plaća stvara novii val inflacije i tako u krug do hiperinflacije kakvu smo imali za vrijeme Jugoslavije. Jedini problem je što sad banke nisu državne i nece inflacija pojesti kredite kao tada, dug je vezan uz stopu inflacije i podizanje plaća će samo povećati kamate odnosno povećati će cijenu duga, što će na kraju dovesti do masovnog financijskog kolapsa upravo tih ljudi lojima se podizu place bez osnova.