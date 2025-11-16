Inflacija guta plaće: 800.000 Hrvata u riziku od siromaštva, radnici biraju populizam ili iseljavanje

Iako vladajući govore da se nikad u Hrvatskoj nije živjelo bolje, to ne vrijedi za sve građane jer uz visoku inflaciju mnogi radnici na minimalcu i s ispodprosječnim plaćama tonu u siromaštvo, a srednja klasa, među onima koji žive samo od svog rada, uz neke se iznimke još drži u javnom sektoru. Stručnjaci upozoravaju da će nezadovoljni i frustrirani ljudi birati populističke opcije ili će otići iz zemlje. Posljedice zbog zadnjeg velikog emigracijskog vala mladih i obrazovanih, najviše iz privatnog sektora, već trpimo te nam najmanje treba dodatno iseljavanje. U Hrvatskoj je više od 800 tisuća stanovnika u riziku od siromaštva, a među njima je lani bilo i oko 145 do 150 tisuća radnika jer je prema podacima Eurostata u riziku od siromaštva kod nas bilo 8,3% (samo)zaposlenih, a u EU u prosjeku njih 8,2%. Petina stanovništva smatra se subjektivno siromašnima, što otprilike odgovara podacima Državnog zavoda za statistiku o udjelu osoba u riziku od siromaštva, lani 21,7%. Uz poskupljenja koja ne jenjavaju četveročlana obitelj koja živi s 15,5 tisuća dohotka godišnje nije samo u riziku od siromaštva, nego je već u siromaštvu. Lani je u Hrvatskoj 60% osoba imalo teškoće u spajanju kraja s krajem, i to njih 40,6% male teškoće, a 19,8% teške i vrlo teške, što je iznad prosjeka EU.