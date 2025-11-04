Poslala preko 200 prijava za posao, a nitko joj se nije javio: 'To je hrvatska realnost...'

Nakon što je poslala više od 200 prijava za posao te nije dobila niti jedan poziv na razgovor, korisnica Reddita pitala je radi li nešto krivo. Kako je navela, radila je dvije godine u trgovini, tri u računovodstvenom uredu kao referent te još jedu kao administrator. "Imam završeni knjigovodstveni tečaj za početnike u RRIF-u i dva excel sa Udemyja. Sve jasno piše na CV-ju. Od 29.9.-17.10 sam se prijavila na 158 poslova na moj posao i 50 na HZZ, uglavnom trgovine i administracija, nitko mi nije ni mail uzvratio, niti nazvao me, a oglasi su već završili. Radim li ja nešto krivo?", kazala je u svojoj objavi.

Drugi su korisnici pisali kako su imali slična iskustva, a neki su ponudili i savjete. "Probaj poslati otvorene molbe svim knjigovodstvenim servisima u okolici. Navodno je jako teško pronaći knjigovođe danas", "Desilo mi se isto, samo ne 200+ nego 144 prijave. Onda sam se prijavio na 1 posao u inozemstvu, odmah ga dobio i preselio sam 2 mjeseca kasnije", "A ja mislio da je 2010 bilo lose... Također, računaj da su nasi poslodavci prilično spori kod javljanja nazad, a i veeeelika je šansa da se uopće ne jave", neki su od komentara.

"Par stvari koje mi padaju na pamet: Krivi kontakt na CV-u? Nekima nekad i fali. Doista loše napravljen CV, možeš ga uploadati da vidimo, makneš osobne podatke. Pišeš li motivacijska pisma? Znam da ljudi to ne vole, ali pomaže kod prijave. Neke firme imaju otvorene poslove samo da skupljaju prijave, iako ne zapošljavaju. Malo mi je neobično da te baš nitko od 200 njih nije kontaktirao. Je l' dobivaš odbijenice?", navodi još jedna osoba.

"Firme nekad moraju, zbog zakona, objaviti da traže radnike, takve i takve, i primaju prijave, CV-je i to... Ali u realnosti, već imaju nekog u planu i tog nekog će svejedno primiti, a vi ostali hvala na cimanju", "Moguće da je CV nepregledan i odmah ga bace. Odi na Europass i tamo napravi standardizirani CV. Ponekad manje podataka je dobro. Sve ostalo lako kažeš na razgovoru", "To je sasvim normalno. Bit ce ih još 500+ i dalje ništa. To je hrvatska realnost. Traže Nepalce jer znaju da ce radit za 800 eura, a ti znaju da nećeš."

"Promijeni CV. Stavi prvo kratki sažetak unose rečenica, zatim radno iskustvo, sve ostalo na kraj. Sa strane kontakt. Šalji i motivacijsko pismo iako ne traže. Također, pogledaj i do kad su oglasi. Neće ti se nitko javiti prije nego istekne oglas. Ja sam tražio posao u travnju i svibnju i isto poslao hrpu prijava. Evo, neki dan došao odgovor od jednih da su ipak našli nekog drugog. Prvih mjesec dana dok sam tražio nitko nije ništa odgovorio, nažalost rijetko kad se brzo riješi."

