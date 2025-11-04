Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KAŽE DA JE PREKVALIFICIRAN

Već 20 godina prima socijalnu pomoć, objašnjava zašto nije našao posao: 'Ne mogu si pomoći, talentiran sam i skup'

Roofers work during the present heatwave at their construction site in Koenigswinter
EROL DOGRUDOGAN/REUTERS
VL
Autor
Fenix-magazin
04.11.2025.
u 09:25

- O trenutnoj situaciji na tržištu rada u Njemačkoj mislim jednako malo kao i o odjeći. Apsolutno ništa - kaže protagonist ove priče.

Njemačka dokumentarna serija Armes Deutschland Stempeln oder abrackern?“ donosi priču o stanovniku Njemački koji je nezaposlen već 20 godina i koji to ne planira promijeniti.

Primatelj osnovne socijalne pomoći nema namjeru pronaći posao, te za to nudi bizarno objašnjenje. Ne misli puno o poslu. Prema njegovim riječima, prekvalificiran je za tržište rada. - O trenutnoj situaciji na tržištu rada u Njemačkoj mislim jednako malo kao i o odjeći. Apsolutno ništa - kaže protagonist ove priče. Ima sveučilišnu diplomu, pa čak i govori nekoliko stranih jezika – i zdrav je. On bi zapravo mogao raditi, ali nema interesa i radije provodi slobodno vrijeme na jezeru, pišu njemački mediji, piše Fenix-magazin.

- Rad bi trebao biti propisno plaćen, inače nije rad - jasno navodi 49-godišnjak koji je također objasnio zašto ne želi raditi: 'Razlog je prilično jednostavan. Skup sam; mogu učiniti previše za ljude. Nažalost, traže zamjenjive robove'.

Ovaj nezaposleni stanovnik Njemačke iznio je svoja očekivanja u pogledu plaće – barem ako bi prihvatio posao s punim radnim vremenom. - Za posao s punim radnim vremenom u području kojim bih se zapravo bavio, onom koje me privlači, počnimo razgovarati o bruto početnoj plaći od 3.500 eura mjesečno - kaže. On djeluje samouvjereno: 'Ljudi bi trebali znati što dobivaju'. Uostalom, ima IQ od 147. Ne bi radio posao poput konduktera u vlaku: 'Ne, to nema smisla. Kondukter… Ne tražim prekvalifikaciju, tražim posao. Jer je taj posao preslabo plaćen'.

- Ne mogu si pomoći, talentiran sam, kvalificiran sam. Nisam to izabrao, ali sam to naučio kako bih mogao nešto zaraditi. I naravno, ne tražim slabo plaćen posao - rekao je primatelj socijalne pomoći.

Ključne riječi
socijalna pomoć posao Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja