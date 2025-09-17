Posebna gesta kralja Charlesa: Evo što je omogućio Donaldu Trumpu

Američki predsjednik Donald Trump primio je zapanjujuću gestu od kralja Charlesa na početku svog povijesnog drugog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, kada ga je monarh pozvao da hoda ispred njega tijekom ceremonijalnog dočeka. Naime, monarh je pozvao Trumpa da preuzme vodstvo prilikom pregleda vojnika na njegovoj počasnoj straži ispred dvorca Windsor.

Trump i njegova supruga Melania stigli su helikopterom u dvorac Windsor, najstariji i najveći naseljeni dvorac na svijetu te dom britanskih monarha gotovo 1000 godina. Po slijetanju dočekali su ih princ William i supruga Kate, a potom pred dvorcem kralj Charles i njegova supruga kraljica Camilla. Oni su se zatim pridružili Trumpovima u povorci kočija kroz dvorac. Predsjednik Trump činio se oduševljenim što je pozvan da pregleda počasnu stražu tijekom ceremonijalnog dočeka, navodi Daily Mail.

Kralj je ugostio Donalda Trumpa nakon što je drugi, povijesni posjet američkog predsjednika, započeo dosad neviđenom pompom, intenzivnim osiguranjem i planiranim prosvjedima. Trump i njegova supruga Melania stigli su helikopterom u dvorac Windsor, najstariji i najveći naseljeni dvorac na svijetu te dom britanskih monarha gotovo 1000 godina.

Trump, koji otvoreno pokazuje svoje simpatije prema kraljevskoj obitelji, nije krio zadovoljstvo činjenicom da nije samo prvi američki čelnik, već i prvi izabrani dužnosnik kojeg je britanski monarh dva puta pozvao u službeni posjet. Kada je stigao, novinarima je rekao da voli Britaniju. "To je veoma posebno mjesto", kazao je.

Premijer Keir Starmer se nada da može iskoristiti Trumpovu naklonost dok njegova vlada nastoji cementirati "poseban odnos" dviju zemalja, produbiti gospodarske veze, osigurati milijarde dolara ulaganja, raspravljati o carinama i pritisnuti američkog predsjednika kada je riječ o Ukrajini i Izraelu. Starmer također želi daljnji napredak što se tiče carina.

"U biti, tamo sam i radi trgovine. Oni žele vidjeti ako možemo malo preraditi trgovinski sporazum", rekao je Trump kada je iz Bijele kuće otišao prema Britaniji u utorak. "Željeli bi vidjeti ako mogu dobiti malo bolji dogovor pa ćemo razgovarati s njima".

Istraživanja javnog mnijenja otkrivaju da je Trump veoma nepopularan u Britaniji, a Starmer, koji se također suočava s lošim rezultatima u anketama te gospodarskim poteškoćama, trebat će pokazati da od ovog posjeta može izvući korist za svoju zemlju.

Pogledajte srdačan susret Trumpa i prve dame s kraljevskom obitelji u Windsoru

Neugodna pitanja o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu bi također mogla dospjeti u prvi plan. Starmer je prošlog tjedna smijenio svog veleposlanika Petera Mandelsona u Washingtonu zbog njegovih veza s Epsteinom, što bi moglo dovesti do pitanja i za Starmera i za Trumpa, čiji se odnos s pokojnim financijerom također istražuje.

Unatoč pooštrenoj sigurnosti i masovnoj policijskoj operaciji u Windsoru, prosvjednici su u Windsoru uspjeli fotografije Trumpa i Epsteina projicirati na zidu jednog od tornjeva dvorca. Trump u to vrijeme nije bio Windsoru, a četiri su osobe nakon toga uhićene. Veliki prosvjedi se također očekuju u Londonu u srijedu, pri čemu je 1600 policajaca raspoređeno na demonstracijama organizacije "Stop the Trump Coalition". U četvrtak će se zbivanja preseliti u Starmerovu seosku rezidenciju Chequers, gdje će fokus biti na geopolitici.