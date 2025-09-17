FOTO Pogledajte srdačan susret Trumpa i prve dame s kraljevskom obitelji u Windsoru: Evo tko se s kim provozao u kočiji

Donald Trump s prvom damom stigao je u povijesni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu

Britanski prosvjednici projicirali su goleme slike Trumpa uz Jeffreyja Epsteina na dvorac Windsor

Tijek događaja: 14:28 - Donald Trump je u dvorcu Windsor s kraljem Charlesom na privatnom ručku. Zajednički prelet Kraljevskog ratnog zrakoplovstva i Američkog ratnog zrakoplovstva očekuje se danas poslijepodne, nakon čega slijedi posjet Trumpa kraljičinom grobu, gdje će položiti vijenac. Predsjednik SAD-a potom će prisustvovati državnom banketu u dvorcu Windsor.

14:04 - BBC piše kako postoji očito prijateljstvo između Trumpa i kralja Charlesa. Dok su završavali s pregledom počasne garde, smijali su se i šalili, a Trump je nekoliko puta rekao "hvala puno" dok ga je kralj vodio natrag do podija. Kraljica Camilla nosi safirno plavu haljinu, kaput Fione Clare i šešir Philipa Treacyja. Princeza Kate nosi haljinu Emilie Wickstead i šešir Jane Taylor.

Foto: Reuters/PIXSELL

13:44 - Povorka kočija je završila. Počasna garda okupljena je na travnjaku ispred dvorca Windsor. Trumpovi stoje na podiju s kraljem i kraljicom dok se ponovno sviraju američka i britanska himna. Kralj će uskoro pozvati Trumpa da pregleda počasnu gardu prije nego što svi uđu unutra na ručak.

13:34 - Krenula je vožnja kočijom što je velika čast i spektakl, ali je i prilika za razgovor kralja Charlesa i Trumpa. Dok se kočije probijaju kroz povorku, vide se Trump i kralj kako se naginju jedan prema drugome u razgovoru. Melania Trump se može vidjeti kako razgovara s kraljicom Camillom u kočiji iza. U pozadini se čuju himne obiju zemalja.

Foto: Reuters/PIXSELL

Foto: Reuters/PIXSELL

13:20 - Trump je sletio u Windsor, gdje su ih dočekali William i Kate, a zatim su ih pozdravili kralj i kraljica., Kraljevska konjička artiljerija ispaljena je istovremeno iz šest topova iz doba Prvog svjetskog rata, dok je počasna topnička satnija izvela počasni pozdrav više od 32 kilometra dalje kod Londonskog tornja.

13:03 - Oko dvorca Windsor stvaraju se gužve kako se približava dolazak Donalda Trumpa. Sigurnosne službe u stnju pripravnosti, a na svakom koraku j policija. Američka delegacija je ispred dvorca Windsor. Među njima su američki državni tajnik Marco Rubio i Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff.

13:00 - Američkog predsjednika Donalda Trumpa i prvu damu Melaniju Trump dočekat će princ i princeza od Walesa na imanju Windsor. Zatim će ih kralj i kraljica formalno dočekati kraljevskim pozdravom iz šest topova iz Prvog svjetskog rata na istočnom travnjaku dvorca Windsor i kod Londonskog tornja. Potom je krenula povorka kočija kroz imanje Windsor s Charlesom, Camillom, Williamom i Kate, prateći rutu prema dvorcu. Očekuje se da će Trump, u pratnji kralja, obaviti smotru počasne garde u dvorcu Windsor, prije nego što se izvedu himne Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Nakon toga, kraljevska obitelj pridružit će se Trumpovima u državnoj blagovaonici. Posjetitelji će u Zelenoj salonskoj sobi moći vidjeti poseban izložbeni predmeti Kraljevske kolekcije koji se odnose na SAD. Trump i njegova supruga posjetit će i grob pokojne kraljice Elizabete II. u kapeli sv. Jurja i položiti vijenac. Imat će kratki obilazak kapele i glazbeni nastup kapelskog zbora.

12: 50 - Predsjednik SAD-a Donald Trump sletio je jučer na londonski aerodrom Stansted, započevši svoj drugi povijesni državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu. Uz prvu damu Melaniju Trump, dočekan je s kraljevskim počastima. Britanski prosvjednici projicirali su goleme slike Trumpa uz Jeffreyja Epsteina na dvorac Windsor, signalizirajući nastavak napetosti iz njegovog prvog posjeta 2019. Unatoč tome, Trump je izrazio entuzijazam, rekavši novinarima da se osjeća 'počašćeno' i da se 'svi raduju' ovom događaju

Ovo je Trumpov drugi državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon prvog 2019. godine tijekom njegovog prvog mandata, kada se sastao s kraljicom Elizabetom II. Ovog puta, unatoč prosvjedima i hladnom vremenu, Trump je izrazio duboku naklonost prema zemlji, rekavši novinarima: "Ovdje imam puno stvari koje mi griju srce. To je vrlo posebno mjesto".