Posavčeva obrana traži da se njegovo priznanje iz spisa izdvoji kao nezakonit dokaz

Kada je u rujnu lani Matija Posavec, "zlatni dečko" hrvatske politike i međimurski župan uhićen zbog sumnje da je uzeo mito od 10.000 kuna te da je trgovao utjecajem bio je to šok za sve, pa očito i za njega. Pa je iz toga šoka valjda pred istražiteljima USKOK-a, priznao za što ga se tereti, dao ostavku na mjesto župana i time "kupio" neodlazak u Remetinec jer je odmah nakon ispitivanja u USKOK-u pušten da se brani sa slobode.

No poslije se, što je njegovo pravo kao optuženika, jer se može braniti kako hoće, očito predomislio. I oko ostavke i oko priznanja. Što se ostavke tiče, išao je na nove izbore i premoćno pobijedio. A što se priznanja tiče, iznio je novu obranu, u kojoj je tvrdio da nije počinio to za što ga USKOK tereti. I sada u optužnici postaje dva njegova iskaza, odnosno dvije obrane.

A zakonitost jednog od tih iskaza će morati ispitivati sud jer je Veljko Miljević, Posavčev branitelj u ponedjeljak na sjednici optužnog vijeća tražio da se neki dokazi uključujući i to Posavčevo prianjanje iz spisa izdvoje kao nezakoniti.

- Od 164 dokaza koji se navode u optužnici, jedno pet dokaza ne bi smjeli biti zakoniti. Među ostalim riječ je o zapisniku o prvom ispitivanju i snimci tog ispitivanja. Tvrdimo da je riječ o nezakonitom dokazu, pa će sud prije nego odluči je li riječ o zakonitim ili nezakonitom dokazima, provesti prethodno suđenje o zakonitosti dokaza - kazao je Miljević.

Stavu Posavčeve obrane priklonile su se i obrane druge dvojice optuženika Josipa Kobala i Milorada Novkovića. Tako da optužnica protiv njih trojice nije postala pravomoćna, a iako se spominjala da će biti priznanja krivnje i sporazuma s USKOK-om, ni do toga nije došlo.

Njih su trojica uhićena u rujnu lani, a optužena u svibnju ove godine. Posavec se tereti da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta. Osim za primanje mita Posavec se tereti i da je preko Milorada Novkovića zaposlio dvije službenice na nezakonit način. Kako su Posavec i Kobal odmah nakon uhićenja priznali za što se terete bili su pušteni da se brane sa slobode, dok je Novković jedno vrijeme proveo u Remetincu. Inače neki Posavčevi razgovori su tajno snimljeni, a i to je sada sporno njegovoj obrani, koja tvrdi da je riječ o nezakonitom dokazima. Kobal je pak priznao da je Posavcu dao 10.000 kuna, no tvrdi da je to bila donacija za stranku a ne mito.

