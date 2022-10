Kustić bez ustručavanja: 'Ne želim se miješati u njihov posao, ali nisam zadovoljan suđenjem'

Čelnik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić gostovao je sinoć u emisiji Stadion, u kojoj se dotaknuo brojnih tema, od nove sezone HNL-a i reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva u Kataru do pitanja izgradnje nacionalnog stadiona i trenutno najaktualnijeg - suđenja.

To je, dakako, bila i središnja tema emisije. Uz stručni komentar Marija Strahonje, Kustić se nije libio istaknuti svoje nezadovoljstvo radom sudaca u posljednjih nekoliko kola SuperSport HNL-a.

Prije toga, komentirao je stanje i kvalitetu domaćeg prvenstva kojim je zasad zadovoljan, iako nije jednako neizvjesno kao prošle sezone.

- Mogu biti zadovoljan nakon 11. kola. Ne može svake godine biti napeto kao i prošle godine, kada se u zadnja dva kola odlučivalo o prvaku. Bit će napeto gledati borbu za Europu, ali i za ostanak u Ligi. Kvaliteta igre se digla, postali smo interesantni i ostvarili smo najbolji ugovor za medijska prvaka - rekao je za početak.

Dotaknuo se, potom, suđenja.

- Vjerujem da će to ići samo prema gore, a što se tiče suđenja, nisam baš zadovoljan. Ne želim se miješati u njihov posao, ali sigurno da nisam zadovoljan s nekim odlukama, a to sam iznio i predsjedniku komisije Bruni Mariću i želim da se već uskoro vidi bolje suđenje i da ćemo biti svi zadovoljni - jasan je bio Kustić.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Pitanje nacionalnog stadiona jedna od tema koje ledbe u zraku već godinama, posebno nakon uspjeha reprezentacije u Rusiji. Novo Svjetsko prvenstvo je pred vratima; još uvijek smo na mjestu.

- Pokrenuta je priča, ali evo prošlo je već četiri godine i nismo se makli, što bi rekli, s mrtve točke. Ono što je sigurno, da Dinamo sa svojim rezultatima i naravno reprezentacija, grad Zagreb zaslužuju novi stadion, kvalitetan stadion s kojim ćemo se svi zajedno dičiti, ali situacija je takva kakva je. Ja se nadam da će se u skoroj budućnosti sve to i pokrenuti i naravno da ćemo zagovarati, zagovaramo i mislimo da u gradu Zagrebu, na mjestu gdje je sadašnji stadion na Maksimiru, treba niknuti i doći novi stadion i da će na tom stadionu igrati reprezentacija.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 19.09.2022., Zagreb - Maksimir. Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoci posljednje dvije utakmice u natjecanju po skupinama Lige nacija sa Danskom i Austrijom. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na kraju je riječ bila upravo o - reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo u Kataru kreće 20. studenog, za manje od dva mjeseca.

- Puno razmišljam o tome i nekako želim da budemo najbolji, ali moramo ići korak po korak i da to gradimo na najbolji način. Želim da naši igrači budu sto posto fokusirani na utakmice, ako to bude tako ja onda vjerujem u dobar rezultat. Imam povjerenje u kapetana Luku Modrića i u našeg izbornika Zlatka Dalića. Nisam nikad vidio takvo zajedništvo i to je jedan od glavnih pokretača ovakvih rezultata. Dalić i njegov stožer s Olićem, Ćorlukom i Mandžukićem sigurno dodatno potiču ovakve rezultate - zaključio je predsjednik HNS-a.

