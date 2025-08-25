Porastao rejting SDP-a. HDZ u padu, ali i dalje je vodeća stranka

Mjesečno istraživanje Crobarometar za kolovoz obuhvatilo je razdoblje kraja srpnja i početka kolovoza. Ovaj mjesec obilježila je obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja, a političari su prisustvovali brojnim događanjima diljem zemlje, od Sinjske alke do obalnih manifestacija, šaljući i tijekom godišnjih odmora svoje političke poruke. Uz političku aktivnost, pratili su se i rezultati turističke sezone. Analizu je u Dnevniku Nove TV predstavio Dino Goleš, istaknuvši kakvo je trenutno stanje u zemlji, rejting stranaka i teme koje najviše zabrinjavaju građane.

"Poredak je isti kao i prijašnjih mjeseci, ali ipak ima nekih promjena", rekao je Goleš. HDZ i dalje vodi s podrškom od 27,8 posto ispitanih, što je blagi pad u odnosu na srpanj, kada im je podrška iznosila 28,5 posto. SDP je na drugom mjestu s 22,9 posto podrške, što je također blago povećanje u odnosu na prethodni mjesec (22 posto). Slijede stranke Možemo s 10,1 posto i Most s 5,7 posto podrške. Iako sve navedene stranke, osim SDP-a, bilježe blagi pad, radi se o minimalnim promjenama. Ispod pet posto, ali iznad dva posto, podršku imaju Domovinski pokret (2,8%), IDS (2,1%) i DOMiNO (2%). Sve ostale stranke bilježe manju podršku od dva posto, dok je neodlučnih 13,6 posto. Više od 86 posto ispitanih vjeruje da će aktualna koalicija odraditi mandat do kraja, dok 8 posto smatra da koalicija neće opstati, a 6 posto ispitanika se nije izjasnilo. "Ovo je najveći postotak percepcije o održivosti vladajuće koalicije u posljednjih godinu dana", dodao je Goleš.

S druge strane, Vlada ne može biti posebno zadovoljna trenutnom ocjenom javnosti – treći mjesec zaredom samo 27 posto ispitanika izražava zadovoljstvo radom Vlade, dok ih 67 posto nije zadovoljno, a 6 posto se nije izjasnilo. Ocjene rada institucija ostaju niske. Vlada je dobila 2,35, saborski zastupnici 2,12, dok je najbolju ocjenu, 2,97, dobio predsjednik države, što je njegov najbolji rezultat u posljednjih godinu dana. Što se tiče političara, Zoran Milanović i dalje prednjači s pozitivnim dojmom kod 56 posto ispitanika. Slijede Marija Selak Raspudić (38%), Tomislav Tomašević (37%), Andrej Plenković (34%) i Gordan Jandroković (32%). "U odnosu na prošli mjesec, Selak Raspudić prestigla je Tomaševića, Plenković je zadržao četvrto mjesto, a Jandroković je s petog mjesta maknuo Božu Petrova. Zanimljivo je i da je predsjedniku Sabora ovo najbolji postotak u percepciji pozitivnog dojma u posljednjih godinu dana", komentirao je Goleš. S druge strane, najveći negativni dojam ispitanici imaju o Miloradu Pupovcu (77%), a zatim slijede Plenković (59%) i Ivan Penava (57%). Četvrto mjesto dijele Gordan Jandroković i Anka Mrak Taritaš, s 55 posto negativnog dojma. Ivan Penava bilježi blagi rast pozitivnog dojma u kolovozu, a Hrvoje Zekanović je napredovao u odnosu na srpanj, kada je bio drugi najnegativniji političar.

Rezultati pokazuju i razinu zadovoljstva životom i smjerom u kojem se zemlja kreće: 68 posto ispitanika nije zadovoljno, 23 posto jest, a 9 posto se nije izjasnilo. Iako je promjena mala, riječ je o pomaku u pozitivnom smjeru, moguće zbog godišnjih odmora. Kako se bliži kraj godišnjih odmora i povratak u svakodnevnicu, najveći problemi građana ostaju visoke cijene i inflacija, nezadovoljavajući životni standard i niske plaće, a na trećem mjestu korupcija i kriminal. Na kraju, pred početak školske godine, građani su najzadovoljniji kvalitetom obrazovnog sustava, uz opću sigurnost od nasilja, zaključio je Goleš.

Napomena: Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. kolovoza CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 983 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.