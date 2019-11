'Branitelje se isključilo iz realnog života, snalaze se radeći na crno'

Jedan od najvećih proizvođača čipsa u regiji Zvonko Popović iz Donjeg Miholjca kazao je gostujući u HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva" da su poduzetnici otporni na sve zakone koji "idu na ruku uhljebima", onima koji ne rade.

- U javnim poduzećima ima jako puno onih koji dobro rade, ali nažalost ima puno više onih koji su došli po političkoj liniji i koji su glasači određene interesne skupine. Njih morate namiriti - objasnio je Popović.

Dodao je i kako se u realnom sektoru porezi i doprinosi na plaće ne smanjuju, za razliku od drugih zemalja poput recimo Poljske.

- Kada bi kod nas netko smanjio taj dio davanja, za npr. 10%, ja bih istog dana svim svojim radnicima povisio plaću za 20% - rekao je Popović i dodao kako su problem i takozvani 'šetači u tvrtkama' koji 'dođu na radno mjesto, prijave se, odu na kavu, nakon toga su u gradu, na stranačkim skupovima i vrate se nazad'.



S druge strane tvrdi kako se poduzetnicima 'sve živo brani'.

- Brani nam se da ne možemo zaposliti čovjeka s više sati rada nego što on želi, da mu ne možemo mjesečno dati veći fond sati. U isto vrijeme ne možemo dati nekome otkaz kada želimo. Ne možemo niti primiti čovjeka kada hoćemo. To je toliko restriktivan i rigidan zakon, dodao je i kazao da se svake godine mijenjaju zakoni i propisi te da to ne može dobro pratiti niti onaj koji je stručan u tome - kazao je.

Dotaknuo se i ovršnog zakona.

- Za 'velike ribe' zakoni ne funkcioniraju zato što moramo namiriti sve te ljude koji žele u svom životu imati jahte, brodove, avione, helikoptere, a nisu spremni državi platiti porez ni dobavljače. Istodobno, ako netko ima pepeljaru u restoranu, onda mu se on zatvara, kao i slastičarnica nekomu nakon što se ustanovi da su tri kugle sladoleda prodane bez izdanog računa. Za to su naši inspektori fenomenalni, za teror nad 'malim ljudima', onima koji u ovoj državi stvaraju novac - dodaje.

Razgovor je zaključen s idejom da bi država trebala davati manje mirovine braniteljima, ali istovremeno osigurati da mogu raditi u realnom ili javnom sektoru. Popović tvrdi da se branitelji moraju snalaziti radeći na crno.

Loše je napravljeno što se te ljude isključilo iz realnog života i iz stvaranja. To se nije smjelo tim ljudima napraviti. Išlo se za tim da im se pogoduje, ali to nije pogodovanje - zaključio je.