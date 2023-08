Pomor ribe u Medulinskoj lokvi: Stradale jedinke somova i šarana

Uslijed visokih temperatura vode i hipoksičnih uvjeta, u Medulinskoj lokvi stradalo je 46 velikih jedinki riba somova i šarana te je u sinoć započelo interventno rješavanje te nepredviđene situacije, izvijestili su u ponedjeljak poslijepodne iz Općine Medulin. Predstavnici te općine odmah po saznanju su kontaktirali nadležne stručne službe da bi se pristupilo sanaciji.

Stoga su u ponedjeljak na terenu uz mještane bili i djelatnici Općine Medulin, djelatnici Fakulteta prirodnih znanosti u Puli te djelatnici Zavoda za javno zdravstvo i Veterinarske stanice. Sukladno saznanjima djelatnika Fakulteta utvrđeno je da je zbog izrazito hipoksičnih uvjeta i visoke temperature vode stradalo 46 velikih jedinki riba (somovi i šarani). Prikupljeni su i najnoviji podaci te će se usporediti s referentnim vrijednostima iz studenoga 2022. godine, a sve u cilju praćenja stanja Medulinske lokve te očuvanja njezine prirodne raznolikosti.

"Premda nam je ova situacija svima vrlo tužna, sa stajališta struke ista ima i pozitivnu stranu za očuvanje Medulinske lokve s obzirom na to da se dogodio pomor invazivnih vrsta kojima nažalost Medulinska lokva ne predstavlja prirodno stanište", naveli su iz Općine Medulin. NApominju i da su djelatnici nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije prikupili uzorke vode za analizu, a u jutarnjim satima također je izvršena hitna intervencija uklanjanja uginulih riba.

Općina Medulin zahvalila je svim službama na brzoj i stručnoj intervenciji kao i mještanima koji su sudjelovali na razne načine. Medulinska lokva je maleno jezerce u kojem žive raznolike životinjske i biljne vrste. Jedinstveno je to prirodno mjesto u urbanom djelu Medulina za koje prvi zapisi datiraju još iz 1573. godine. Nekad davno lokva je bila kanalom spojena do mora udaljenog nekoliko stotina metara. U to vrijeme služila je ribarima kao mjesto na kojem su tjerali jegulje iz mora jer su ih u lokvi lakše lovili s mrežama.

