Pomogli su nam nepoznati ljudi, inače bih sa Šteficom spavala u autu

U samo nekoliko sekundi Danijela Batovac i njezin otac izgubili su sve što su imali. Njihova kuća u Markuševečkom Popovcu nakon potresa opasan je za stanovanje, statičari su procijenili da je za rušenje. Pokupili su život u torbe i kao brojni Zagrepčani krenuli put Cvjetnog naselja.

– Tata je plućni bolesnik, često je na kisiku oa nam je to bilo dobro rješenje. Posebno jer su nam rekli da naša kujica Štefica može s nama – priča nam Danijela. No, kad su stigli pred vrata Cvjetnog naselja saznali su da pas unutra ne smije.

– Nisam dobila suvislo objašnjenje i konkretan odgovor, posebno ne na pitanje zašto neki mogu, a drugi ne. Jer u dvorištu se uredno šeću ljudi sa svojim psima – kaže Danijela. Tatu je smjestila u sobu, a onda pokušala naći rješenje za sebe i psa. Uvjerila se tada u moć društvenih mreža, jer na njezinu obavijest na Facebooku javila se obitelj koja je prihvatila kujicu dok se ne snađu i ne vide što će dalje. Bila je spremna spavati i u autu, jer Štefica je dio obitelji, a obitelj se ne napušta.

Pomoći im je pokušala i patronažna sestra Lucija Petrik, koja je u Dom došla zbog oca. Kaže, od ravnatelja je u telefonskom razgovoru doznala da psi ne mogu u sobe.

– Gospodin Batovac bio je vidno uzrujan dok sam bila kod njega. Kad sam ga pitala bi li volio da kujica bude s njima odmah se smirio. Ne razumijem zašto to ne dopuštaju – kaže nam L. Petrik, dodajući kako joj je to neprihvatljivo. Psi su obitelj, nije se lako od njih odvojiti, a i životinje pate. Uz to, kaže kako je svima jasno terapijsko djelovanje psa, samo onima koji su donijeli ova pravila nije.

Smiju li u Dom ljudi koji imaju pse i tko je donio odluku o tome, upitali smo upravitelja Cvjetnog naselja. Iz Studentskog centra odgovaraju nam kako su se u nedjelju u studentski dom Cvjetno naselje počeli useljavati građani pogođeni potresom. O konkretnom slučaju, kažu, nisu upoznati, iako su obavijestili sve koji imaju neki problem da se jave Upravi studentskog kako bi ga zajednički riješili.

– U studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu nije dopušteno držanje životinja u sobama, a što su potvrdile i preporuke nadležnih sanitarnih i epidemioloških službi. S obzirom na Zakon o zaštiti životinja, u studentskim sobama su zbog kvadrature soba, mikroklimatskih uvjeta i načina smještaja ljudi neadekvatni uvjeti za držanje životinja. Ako je tijekom noći netko od potresom pogođenih građana uselio sa svojim kućnim ljubimcem, Studentski centar će u suradnji s nadležnim institucijama grada Zagreba poduzeti potrebne mjere oko regulacije navedene problematike. Stoga do daljnjega nije dopušteno useljenje u SD Cvjetno naselje s kućnim ljubimcima – kaže Mirko Bošnjak, sanacijski upravitelj. .

Pozivaju se na Zakon o zaštiti životinja, no nejasno je kako su studentske sobe neadekvatne za držanje životinja, a istovremeno su pogodne za njihove stalne stanare, studente, ali i za privremene stanare. Uz to, riječ je o izvanrednoj situaciji. U naselje se još uvijek useljavaju obitelji koje su ostali bez krova na glavom, kojima su kućni ljubimci sada velika podrška. Imaju li ljudi koji odlučuju hrabrosti slušati plač djece, ako ih budu odvajali od najboljih prijatelja, kad ih već nije briga za životinje? Iako se sve to događa u gradu čiji gradonačelnik stalno ističe da voli peseke.

– Ljudi koji su nam ponudili pomoć su divni, lakše mi je kad znam da je Štefica je na sigurnom. Bila sam kod njih, šalju mi fotografije, brinu se o njoj i dobro joj je, ali kažu da često cvili i tužna je – potvrđuje nam Danijela Batovac. Tužan je i tata, jer upravo je on sa Šteficom provodio najviše vremena. Bila mu je podrška, njegova terapija. A sad je nema.