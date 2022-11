Poljski novinar tvrdi: 'Projektili su ruski, ali ih je prije pada oborila Ukrajina'

Poljski novinar medija Radio ZET Mariusz Gierszewski bio je među prvima koji je izvijestio o eksploziji u mjestu Przewodów, za koju se kasnije ispostavilo da su srušene rakete.

Dok Rusija optužuje Poljsku kako se radi o još jednom činu provokacije te navode kako rakete, koje su usmrtile dvoje ljudi, nisu njihove, NATO i Zapad poručuju kako će čvrsto stajati uz svoju članicu Saveza koja je pogođena.

Naime, ovaj novinar tvrdi i kako njegovi izvori kažu da se radi upravo o ''ostacima ruskih projektila koje su oborile ukrajinske oružane snage'', što je objavio i na Twitteru. Da je to moguće, komentirao je za Večernji list i stručnjak za protuzračnu obranu Vilko Klasan.

Moje źródła w służbach twierdzą, że to co uderzyło w Przewodowo to najprawdopodobniej szczątki rakiety zestrzelonej przez Siły Zbrojne Ukrainy.