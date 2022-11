Poljska razmatra aktivaciju članka 4, NATO poručuje: Važno je utvrditi sve činjenice. Oglasio se Zelenski

Dvije su osobe poginule u Poljskoj nakon što su dvije rakete danas poslijepodne pale blizu granice s Ukrajinom. Ukrajina tvrdi kako se radi upravo o zalutalim projektilima koji su promašili svoj cilj u njihovoj zemlji, dok je rusko ministarstvo obrane demantiralo te navode, tvrdeći kako se radi o ''provokacijama''.

>>OPŠIRNIJE

Glasnogovornik poljske vlade Piotr Muller održao je konferenciju za novinare u glavnom gradu Varšavi, gdje je rekao da vlada podiže razinu pripravnosti vojske kao odgovor na eksploziju u blizini granice s Ukrajinom.

Obraćajući se kamerama, Muller je potvrdio da su dvije osobe ubijene ranije u utorak, piše Guardian.

Rekao je novinarima da vlada razmatra hoće li pokrenuti članak 4, što bi značilo da će se održati sastanak članica NATO-a nakon što njihov "teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost" budu ugroženi.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je na samit NATO-a kako bi se zaustavili ruski napadi i ponovio zahtjev za slanje borbenih zrakoplova u zemlju.

Ukraine reaffirms its full solidarity with Poland and stands ready to provide any necessary support. Collective response to Russian actions must be tough and principled. Among immediate actions: a NATO summit with Ukraine’s participation to craft further joint actions... 1/2