Poljska u nevjerici: 'Ruski agenti zapalili najveći trgovački centar u srcu Varšave'

Veliki požar koji je prije godinu dana do temelja uništio najveći trgovački centar u Varšavi , prema riječima poljskog premijera Donalda Tuska , namjerno su izazvali ruski agenti. „Sada sa sigurnošću znamo da je požar u trgovačkom centru Marywilska podmetnut po nalogu ruskih specijalnih službi“, izjavio je Tusk. „Neki od počinitelja su već uhićeni, ostali su identificirani i u tijeku je njihova potraga. Uhvatit ćemo vas sve!“

❗🔥🇵🇱 - A huge fire hit the "Marywilska 44" shopping center in Warsaw, consuming almost all of its 1,400 commercial units, including kiosks. The shopping mall, one of the largest in the city, belonged to Mirbud and is practically destroyed. Authorities are fighting the fire,… pic.twitter.com/7Z34ZGyBzQ

Već u ožujku Tusk je ukazivao na odgovornost Rusije, navodeći kako dokazi iz Litve upućuju na rusku umiješanost, no njegova nova izjava još je izravnija i odlučnija u pripisivanju krivnje.

Litvanski istražitelji ranije su utvrdili da su požar u trgovini Ikea u Vilniusu 9. svibnja 2024., kao i onaj u Marywilskoj tri dana kasnije, izazvali ukrajinski državljani koji su djelovali u ime Rusije. Tjedan dana prije te objave, poljsko tužiteljstvo je tvrdilo da je za požar odgovoran bjeloruski izbjeglica, navodi Politico .

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all!