Članice EU-a dogovorile smanjenje emisija za 90 posto do 2040. godine

Europska unija postigla je pravno obvezujući klimatski sporazum kojim bi se emisije stakleničkih plinova do 2040. godine smanjile za 90 posto u odnosu na razine iz 1990., uključujući kupnju stranih ugljičnih kredita za pokrivanje pet posto smanjenja emisija, priopćio je EU parlament u srijedu. Sporazum će zahtijevati od europskih industrija smanjenje emisija za 85 posto, a od 2036. godine države članice EU-a plaćat će zemljama koje nisu članice da smanje emisije u njihovo ime kako bi nadoknadile ostatak. Europski parlament i države članice EU-a moraju svaka zasebno odobriti cilj da bi on postao zakon – što je obično formalnost kojom se potvrđuju prethodno dogovoreni sporazumi.

Sporazum nadilazi većinu obećanja o smanjenju emisija drugih velikih gospodarstava. Ipak, cilj je niži od onoga kojeg su preporučili znanstveni savjetnici EU-a za klimatske promjene i slabiji je od prvobitnog cilja, što odražava nesuglasice među vladama EU-a oko brzine i troškova njihove zelene agende. "Ovaj sporazum pokazuje da klima, konkurentnost i neovisnost idu ruku pod ruku te šalje snažnu poruku našim globalnim partnerima. Dogovorili smo se o snažnom, ali realnom klimatskom zakonu", priopćio je glasnogovornik Europske komisije za klimatske promjene Wopke Hoekstra. Cilj predstavlja politički kompromis nakon mjeseci pregovora u kojima su vlade, uključujući Poljsku, Slovačku i Mađarsku, protivile dubljim smanjenjima ugljičnog dioksida smatrajući ih prezahtjevnim za domaće industrije koje se bore s visokim cijenama energije, jeftinijim kineskim uvozom i američkim tarifama. Druge članice EU-a, uključujući Nizozemsku, Španjolsku i Švedsku, navodile su pogoršanje ekstremnih vremenskih događaja i potrebu da sustignu Kinu u proizvodnji zelene tehnologije kao razloge za postavljanje visokog cilja.

Kako bi pridobila protivnike, EU se također složila ublažiti druge politički osjetljive klimatske politike, poput odgode uvođenja cijene ugljika za gorivo do 2028. godine.