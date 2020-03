Politički kraj Brkića, Penava se mora primiriti ili otići, za Stiera ima mjesta

Potpuni izborni trijumf Andreja Plenkovića i njegova tima na nedjeljnim unutarstranačkim izborima u HDZ-u u pitanje je doveo političku sudbinu njegova izazivača Mire Kovača i poraženih kandidata za zamjenika predsjednika i potpredsjednike HDZ-a Ivana Penave, Milijana Brkića, Davora Ive Stiera i Tomislava Tolušića.

Svi su oni nakon objave rezultata poručili kako ostaju u HDZ-u, ali i kako ne namjeravaju prestati s kritikama na račun onoga što u HDZ-u ne smatraju dobrim. Takve poruke otvorile su nagađanja o njihovu statusu u stranci pa i mogućim disciplinskim mjerama sve do isključenja, no iz vrha stranke poručuju – u HDZ-u ima mjesta za sve koji se drže Statuta, a primjedbe i prijedloge iznose na stranačkim tijelima umjesto u medijima.

O alternativcima će odlučiti stranka

U unutarstranačkoj kampanji dva su tima razmijenila i neke teške optužbe, zbog čega se na trenutke stvarao dojam da je stranka duboko podijeljena i da iza zajedničkog naziva zapravo postoje dva nepomirljiva HDZ-a. Hoće li biti odmazde za neke poteze koje je u unutarstranačkoj kampanji povukla poražena struja, u studiju Večernjeg lista danas smo upitali novoizabranog zamjenika predsjednika HDZ-a Tomu Medveda.

– O tome kako će se postupati prema kolegama koji su bili alternativni tim odlučit će tijela stranke – odgovorio nam je Medved te dodao kako članovi HDZ-a na ovim izborima jasno pokazali da ne prihvaćaju “mantru” Kovačeve ekipe kako je HDZ pod Plenkovićevim vodstvom skrenuo ulijevo. Članstvo je, rezonira Medved, potvrdilo smjer kojim stranku vodi Plenković, zbog čega su svi pozvani da taj smjer poštuju.

VIDEO Miro Kovač čestitao Plenkoviću na pobjedi na unutarstranačkim izborima u HDZ-u

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ako ima ideja koje nisu na tom tragu, pristupa koji odstupaju od takvog koncepta, očekuje se da će se to komunicirati na tijelima stranke, a ne u javnosti. Nemamo dva HDZ-a, imamo jednu Hrvatsku demokratsku zajednicu, snažnu, s jasnim ciljevima i jasnom vizijom koju podupiru članovi – poručio je Medved. Na pitanje hoće li HDZ trpjeti štetu ako netko od poraženih kandidata Opcije za promjene odluči napustiti stranku, odgovara kako je članstvo u HDZ-u dobrovoljno.

– Nećemo nikoga na silu držati u HDZ-u. Ako se netko od članova ne vidi u HDZ-u, njegovo je demokratsko pravo otići u neku drugu stranku – kaže novoizabrani zamjenik predsjednika HDZ-a.

Među drugim sugovornicima u vrhu stranke jučer se pak moglo čuti kako bi ih najmanje iznenadilo da HDZ napusti Ivan Penava. Vukovarski gradonačelnik na izborima za zamjenika predsjednika HDZ-a na opće je iznenađenje osvojio manje od 30 posto glasova iako je na izbornim skupovima i proslavama stranačkih obljetnica diljem Hrvatske u pravilu bio vrlo toplo dočekivan, ponekad srdačnije od stranačkih čelnika. Rezultati izbora su, međutim, vrlo zorno pokazali da je taj pljesak u većoj mjeri bio namijenjen Vukovaru nego Penavi, što je, tumače naši sugovornici, velik udarac na Penavine velike ambicije.

VIDEO Ministar Tomo Medved o izbornom trijumfu Andreja Plenkovića

– Penavine ambicije su ogromne, on je na ovim izborima pokušao ostvariti status gubernatora u HDZ-u na istoku Hrvatske. Ovaj poraz zato mu je, sigurno, poprilično bolan i frustrirajući i ne bih se iznenadio kada bi se odlučio napustiti HDZ i probati sa Škorinom opcijom, s kojom već neko vrijeme koketira – komentira jedan od članova novoizabranog vodstva stranke. Upozorava, međutim, kako bi Penava, s obzirom na sve što je pokazao u dosadašnjoj političkoj karijeri, u međuvremenu mogao pokušati izvesti manevar koji bi mu omogućio da status gubitnika pretvori u status žrtve. A to bi značilo provociranje novih sukoba s Plenkovićem, i to takvih koji bi neminovno vodili njegovu isključenju iz stranke. No, upozorava naš sugovornik, odvede li ga to u opciju koju okuplja Miroslav Škoro, tamo više neće imati status kakav je uživao u dijelu HDZ-ova članstva.

– Tamo više ne može računati na lagodnu poziciju “mučenika”. Tamo su već Hrvoje Zekanović, Ruža Tomašić, Zlatko Hasanbegović, pa i sam Škoro, a svi oni inzistiraju na temama na kojima je svoju karijeru gradio Penava i svi imaju velike ambicije – kaže ovaj visokopozicionirani HDZ-ovac.

Percepcija korupcije nanosi štetu

Političku karijeru Mire Kovača naši sugovornici redom smatraju gotovom s obzirom na to da se osobno izložio kao vođa alternativnog tima, a u unutarstranačkoj kampanji je, uvjereni su, pokazao potpunu bezidejnost i neugodan karakter. Kraj političke karijere prognoziraju i Milijanu Brkiću.

Brkić je godinama slovio kao beskrajno utjecajni stranački operativac, a uvjerenje da je riječ o čovjeku s velikom stranačkom bazom i mrežom koju je gotovo nemoguće razbiti pojačavala je činjenica da je izdržao brojne pokušaje Plenkovićeva kruga da ga maknu iz vrha stranke. Na izborima u nedjelju je, međutim, osvojio svega osam posto glasova.

Iako u Plenkovićevu timu priznaju da bi nešto veći postotak glasova za alternativnu opciju u Zagrebu nego u ostatku Hrvatske mogao biti rezultat upravo Brkićeva utjecaja u zagrebačkoj organizaciji stranke, naši su sugovornici uvjereni da je i taj utjecaj sada srušen te kako Brkić više nema prevelike šanse utjecati na prilike u zagrebačkom HDZ-u. Tumače kako za ovog dojučerašnjeg zamjenika predsjednika HDZ-a nema mjesta ni u opcijama desnijim od HDZ-a.

– Politička karijera Milijana Brkića je završila. Njega više nitko ne treba, ni na desnici ni u HDZ-u. U ovom izbornom procesu pobijedila ga je Zdravka Bušić – uvjeren je jedan od naših sugovornika. Drži kako je izbornom porazu Brkića “kumovala” i činjenica da ga se vezivalo uz različite afere, što mu je općenito umanjilo ugled među biračima.

– Takve afere i općenito visoka percepcija korupcije HDZ-u nanose veliku štetu. S ovim izborima pružila nam se prilika da se obračunamo s takvim pojavama jer bez toga nemamo što raditi ni na parlamentarnim ni na lokalnim izborima sljedeće godine – uvjeren je.

GALERIJA Izborni stožer Andreja Plenkovića

Na pitanje postoje li šanse da izborni poraz politički preživi Tomislav Tolušić, nekadašnji Plenkovićev ministar poljoprivrede, kojega je iz Vlade otjerala neispravno popunjena imovinska kartica, naši sugovornici nemaju odgovor. Dio ih očekuje kako će Tolušić novu šansu tražiti kroz virovitičko-podravsku organizaciju HDZ-a na čije se čelo kandidirao protiv Josipa Đakića i drže kako u toj bitki Tolušić nije bez izgleda. Izbori za županijske i gradske organizacije HDZ-a zbog koronavirusa su, međutim, odgođeni “za neka bolja vremena” pa će Tolušić morati pričekati ispunjenje svojih ambicija.

Kada je riječ o Davoru Ivi Stieru, opći je dojam da on još uvijek ima šansu u okviru HDZ-a usprkos činjenici da je tijekom izbora unutar stranke pokazao priličan manjak političke energije.

Miro Kovač i Milijan Brkić gube pozicije u Saboru Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a donijelo je u ponedjeljak odluku da se umjesto Milijana Brkića kao potpredsjednika Hrvatskog sabora predloži Ante Sanader te da se Miro Kovač smijeni s pozicije predsjednika saborskog Odbora za vanjsku politiku. Konsenzusom je donesena odluka da se umjesto Milijana Brkića kao potpredsjednika Hrvatskog sabora predloži Ante Sanader, te da umjesto Mire Kovača kao predsjednika saborskog Odbora za vanjsku politiku predloži jedan od kolega u Hrvatskom saboru, što će se još dogovoriti, izjavio je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, prve nakon unutarstranačkih izbora. Na sjednici su donesene još neke kadrovske odluke, da se za tajnika za odnose s političkim strankama imenuje Tomislav Čuljak, a tajnikom za gospodarska pitanja Darko Horvat. Konsenzusom je na sjednici prihvaćeno i da se drugi dio izbornog proces unutar HDZ-a, na razini županija, gradova i općina odgodi do daljnjega s obzirom na situaciju s koronavirusom. (Hina)