Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
JAČANJE SURADNJE

Političke konzultacije Hrvatske i Južne Afrike u Zagrebu – ukidanje viza za hrvatske državljane

Foto: MVEP
1/2
Autor
Hassan Haidar Diab
12.09.2025.
u 11:26

Republika Južna Afrika ima strogi vizni režim, zbog čega su hrvatski državljani dosad morali podnositi zahtjev za vizu, što je značajno otežavalo putovanja i poslovanje hrvatskih poduzeća u toj zemlji

S velikim zadovoljstvom izvješćujemo o odluci Republike Južne Afrike kojom se hrvatski državljani izuzimaju od obveze ishođenja viza za boravke do 90 dana. Ovo postignuće rezultat je intenzivne i uspješne suradnje s južnoafričkom stranom, predvođene ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, te koordiniranog djelovanja na svim razinama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, uključujući Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Pretoriji. Dodatni poticaj bilateralnim odnosima dao je posjet zamjenika ministra vanjskih poslova Republike Južne Afrike, gospodina Alvina Botesa, Zagrebu u prosincu 2024., tijekom kojeg su održane političke konzultacije. Više informacija dostupno je na poveznici: Političke konzultacije između Republike Hrvatske i Republike Južne Afrike.

Podsjećamo da Republika Južna Afrika ima strogi vizni režim, zbog čega su hrvatski državljani dosad morali podnositi zahtjev za vizu, što je značajno otežavalo putovanja i poslovanje hrvatskih poduzeća u toj zemlji. Ovom odlukom našim građanima i poslovnom sektoru omogućuje se jednostavniji pristup zemlji od značajnog utjecaja na afričkom kontinentu i u svijetu, koja ove godine predsjeda skupinom G20, između ostalog stoji u priopćenju MVEP RH

Ključne riječi
vize Južna Afrika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još