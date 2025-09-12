Političke konzultacije Hrvatske i Južne Afrike u Zagrebu – ukidanje viza za hrvatske državljane

S velikim zadovoljstvom izvješćujemo o odluci Republike Južne Afrike kojom se hrvatski državljani izuzimaju od obveze ishođenja viza za boravke do 90 dana. Ovo postignuće rezultat je intenzivne i uspješne suradnje s južnoafričkom stranom, predvođene ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, te koordiniranog djelovanja na svim razinama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, uključujući Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Pretoriji. Dodatni poticaj bilateralnim odnosima dao je posjet zamjenika ministra vanjskih poslova Republike Južne Afrike, gospodina Alvina Botesa, Zagrebu u prosincu 2024., tijekom kojeg su održane političke konzultacije. Više informacija dostupno je na poveznici: Političke konzultacije između Republike Hrvatske i Republike Južne Afrike.

Podsjećamo da Republika Južna Afrika ima strogi vizni režim, zbog čega su hrvatski državljani dosad morali podnositi zahtjev za vizu, što je značajno otežavalo putovanja i poslovanje hrvatskih poduzeća u toj zemlji. Ovom odlukom našim građanima i poslovnom sektoru omogućuje se jednostavniji pristup zemlji od značajnog utjecaja na afričkom kontinentu i u svijetu, koja ove godine predsjeda skupinom G20, između ostalog stoji u priopćenju MVEP RH