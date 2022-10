Policija završila istragu: Nije počelo prometnom nesrećom, muškarca (64) su opljačkali pa prebili

U subotu oko 4.10 sata ujutro u ulici Marijane Radev dvojica mladića fizički su napala starijeg čovjeka, opljačkala ga te mu bejzbolskom palicom uništili automobil. Napadnuti muškarac zazivao je pomoć do dolaska policije govoreći: "Opljačkali su me, sve su mi uzeli, uništili su me...".

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca starosti 22, 44 i 46 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ''Razbojnička krađa'' i ''Oštećenje tuđe stvari''.

Sumnja se da je 29. listopada oko 4.10 sati na Trešnjevci, na parkiralištu u Ulici Marijane Radev, osumnjičeni 22-godišnjak prišao zaustavljenom osobnom automobilu marke Renault Laguna zagrebačkih registarskih oznaka u kojem se nalazio 64-godišnji vlasnik vozila. Nakon što se osumnjičeni kroz otvoren prozor djelomično provukao u unutrašnjost automobila, sa suvozačevog sjedala otuđio je torbicu s novcem, dokumentima i drugim stvarima oštećenog, dok su ostala dvojica osumnjičenih, u neposrednoj blizini mjesta događaja, čekali i pazili da netko ne naiđe. Potom su se, sumnja se, udaljili do osobnog automobila marke Renault Megane. Oštećeni, u namjeri da vrati što mu je otuđeno se tada svojim vozilom dovezao do njihovog. Nakon što ih je zatražio svoje stvari, jedan od osumnjičenih, u namjeri da zadrži otuđeno, metalnom palicom udario je oštećenog po glavi da bi potom istim predmetom razbio stražnje vjetrobransko staklo 64-godišnjakovog vozila. Potom su, sumnja se, 20-godišnjak i 44-godišnjak ušli u svoje vozilo u namjeri da napuste mjesto događaja, u čemu nisu uspjeli budući je vozilo oštećenog blokiralo izlaz s parkirališnog mjesta, nakon čega je 44-godišnjak više puta vozilom udario u bočnu stranu vozila oštećenoga. Kako nisu uspjeli u svom naumu, izašli su iz vozila te ponovo tjelesno napali oštećenog da bi potom 22-godišnjak metalnom palicom razbio prednje vjetrobransko staklo, prednja svjetla te oštetio lim vozila oštećenog, dok je za vrijeme napada 46-godišnjak pazio da netko ne naiđe. Nakon navedenog, sva trojica zajedno su pobjegla s mjesta događaja.

"Vidno agresivni, a možda i pijani i drogirani mladići počeli su urlati na čovjeka. Došlo je do verbalne prepirke, a nakon čega su izašli iz vozila i bejzbol palicom mu razbili stakla i tukli ga šakama u glavu. Čovjek je nepomično ostao ležati krvave glave, a oni su i dalje bili agresivni. Napadnuti muškarac jedva je ustao i pokušao pomaknutu automobil, u polusvijesti je udario u nekoliko drugih vozila i dobacio mladićima da idu doma, a nakon toga su ga opet odlučili napasti šakama i palicom", kazala je za Večernji list svjedokinja napada.

Stariji muškarac zadobio je tjelesne ozljede te je hospitaliziran. Policija je na lice mjesta stigla oko 4 sata i 20 minuta, a čim su dvojica nasilnika vidjeli rotacijsko svjetlo dali su se u bijeg.

- Zagrebačka policija pod nadzorom ima sve tri osobe koje se dovode u svezu s počinjenjem djela. Nakon prve osobe koja je dovedena u službene prostorije, dovedena su i druga dvojica muškaraca starosti 44 i 46 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ''Razbojnička krađa'' i ''Oštećenje tuđe stvari" - priopćili su sinoć iz policije