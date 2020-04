"Policija vam neće dopustiti da igrate nogomet ili košarku, nije vrijeme za igru, zdravlje je u pitanju"

Nakon šoka od petero preminulih protekloga vikenda u KBC-u Osijek, situacija se s koronavirusom u Osječko-baranjskoj županiji, čini se, ipak smirila. Treći dan zaredom bilježi se pad broja novozaraženih pa ih je, tako, u zadnja 24 sata bilo dvoje.

- Odrađeno je 118 testiranja, dvije su osobe bile pozitivne. Izliječeno je troje pacijenata. U KBC-u Osijek je na ležanju trenutno 30 zaraženih, od kojih su 4 na respiratoru. Četiri su osobe hospitalizirane u našičkoj bolnici. U samoizolaciji je 421 osoba iz naše županije - naveo je najnovije informacije dr. Karlo Kožul, iz osječko-baranjskog Zavoda za javno zdravstvo.

Svi pod nadzorom

Sve su osobe, dodao je, pod nadzorom, a njihovi su kontakti obrađeni "pa neće biti ozbiljnih posljedica po zdravlje".

- Ovi podatci govore da mi strogo držimo pandemiju pod nadzorom - zadovoljan je dr. Kožul.

Pojasnio je i proceduru oko prijema trudnica u osječko rodilište te odlaska iz njega doma.

- Otac ili netko drugi može vozilom dovesti majku do ginekološke klinike, do samih ulaznih vrata, ali da se na ulazu prvo izmjeri temperatura i vozača i majke, kako ne bi ušao eventualno netko zaražen, jer se onda provode drukčije mjere. Kada izlazi dijete iz rodilišta, isto se tako može doći do ulaza, a o tome mogu govoriti iz osobnog primjera. Stvari se predaju dežurnoj sestri, na odjjelu obuku dijete, sestra ga snese i stavlja ga se u korpu na izlazu iz klinike. Tako sam ja jutros učinio za vlastito dijete, znam sva pravila igre - smješkao se dr. Kožul, koji je "svježe" postao otac.

Župan Ivan Anušić otkrio je kako je sve spremno za početak rada zelenih dijelova tržnica.

- Prije 12 dana upravo je iz našeg stožera stigao prijedlog nacionalnom stožeru da se otvore zeleni dijelovi tržnice jer nema smisla da trgovački centri, koji su u zatvorenim prostorima, prodaju voće i povće, i to iz Italije i Španjolske, najvećih epicentara pandemije, a našim proizvođačima se to ne dopušta. Spremne su sve naše tržnice, sutra će početi raditi sedam tržnica u šest gradova i jednoj općini - Osijek, Đakovo, Valpovo, Belišće, Našice, Beli Manastir i Kneževim Vinogradma. Tržnica u Donjem Miholjcu bit će, pak, spremna preksutra. Ovo je obavijest i našim OPG-ovima da kontaktiraju komunalne tvrtke koje gospodare tržnicama oko operativnog dijela kako će prodavati svoje proizvode - najavio je Anušić.

"Nije vrijeme za igru!"

- Drago mi je da je naš prijedlog usvojen na nacionalnoj razini pa se naše voće i povće vraća na naše tržnice. Tako držimo balans između ekonomije i sigurnosti. Trebamo održati na životu gospodarstvo, posebno domaće obrtnike i OPG-ovce - dodao je on.

Župan je zahvalio Žito grupi, koja je donirala 5400 paketa za Uskrs, građanima kojima je to napotrebnije, odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece naveo je kako je u posljednje 24 sata zabiilježeno pet kršenja samoizolacije. Na punktovima je zaustavljenja 5351 osoba, a samo 5 nije imalo propsunice.

- Preko 99 posto građana se pridržava mjera pa je ova situacija pod kontrolom, no ima i neodgovornih koji bi igrali nogomet i košarku, njima poručujemo: policija vam to neće dopustiti. Neki dan smo dronom uočiili građane u Osijeku kako igraju nogomet, došla je interventna policija i popisala, a to ćemo činiti i ubuduće. Nije vrijeme za igru, zdravlje je u pitanju - podcrtao je načelnik Bece.

Šef kriznog stožera Goran Ivanović najavio je kako će poslati zahtjev nacionalnom stožeru da se e-propusnice izdaju za područja bivših općina, dakle za Valpovštinu, Miholjštinu, našički kraj, Đakovštinu, Baranju i grad Osijek, "kako bi se rasteretila PU, ali i omogućila stanovnicima da nabave ono što ne mogu u svojim malim općinama".

Usto, propusnicu za obrađivanje vrta izvan mjesta prebivališta dobit će svi ukućani, jer se ispostavilo da jedna osoba, kako je dosad bio naputak, ne može sve odraditi bez pomoći ukućana.