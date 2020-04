Virovitička županija nema novooboljelih. U Zadarskoj dvoje novozaraženih

U Hrvatskoj su 1222 osobe zaražene koronavirusom. Dosad je preminulo 16 osoba. Izliječeno je 130 osoba. Ministar Vili Beroš kazao je da nema opuštanja i da se moramo i dalje držati mjera.

9:18 - Od 49 analiziranih uzoraka, dvije su osobe pozitivne na koronavirus i obje su kontakti kontakata iz Ortopedske bolnice u Biogradu na moru. U Općoj bolnici u Zadru 10 osoba nalazi se na COVID odjelu, 4 ih je respiratoru, od kojih su 3 u teškom stanju. U biogradskoj bolnici je 8 pacijenata. U samoizolaciji je 496 osoba, a ukupno ih je izašlo 1479 . U ovome trenutku Zadarska županija ima 56 osoba zaraženih koronavirusom.

U odnosu na nadzor i provedbu Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta, u protekla 24 sata, policija je evidentirala 17 osoba koje su pristupile kontroli, a da pritom nisu imali valjanu propusnicu. Izvršene su 244 provjere osoba u samoizolaciji te nisu utvrđena kršenja mjere.

Po Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, također u protekla 24 sata nisu utvrđena kršenja navedene Odluke, dok u vezi Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima policijski službenici su u jednom slučaju upozorili okupljene građane, nakon čega su se oni razišli.

Policija i ovom prilikom poziva građane koji će boraviti na otvorenom prostoru da se ne okupljaju u većem broju i da vode računa o socijalnoj distanci, priopćili su iz Stožera Zadarske županije.

Video: Tvrtka iz Donjeg Kraljevca napravila je mobilne korona kabine kako bi zaštitili vozače od koronavirusa.

8:52 - Stožer Virovitičko-podravske županije objavio je na svojoj Facebook stranici da nema novozaraženih.

"Od 25. veljače, od prvog oboljelog u Hrvatskoj, traje borba protiv nevidljivog neprijatelja, koronavirusa.

Danas, gotovo mjesec i pol dana kasnije, u Virovitičko-podravskoj županiji, prema informaciji iz Stožera civilne zaštite VPŽ, i nadalje imamo dvoje oboljelih od bolesti COVID 19. Dvoje supružnika je već tjedan dana u kućnoj samoizolaciji, a više nemaju niti simptome korona virusa… Ovo je bitka sviju nas i u njoj trebamo ustrajati. Na tome vam, dragi naši stanovnici Virovitičko-podravske županije, neizmjerno hvala. Upravo zahvaljujući vama i svima onima koji brinu i skrbe za naše zdravlje i sigurnost, Virovitičko-podravska županija, i šesti dan zaredom, nema novooboljelih. Do sada je testiran 81 uzorak, 79 ih je bio negativan. U posljednja 24 sata, djelatnici Policijske uprave Virovitičko-podravske, provjerili su 43 osobe poštuju li mjere samoizolacije. Nitko ih nije kršio. Hvala vam jer ste odgovorni, kako prema sebi, tako i prema drugima, u borbi protiv korona virusa, čuvanje našeg zdravlja je čuvanje zdravlja sviju nas. Istodobno, kroz županijske prometne punktove, prošlo je 3.169 vozila u kojima je bilo 3.900 osoba. Od njih, nitko nije kršio mjere samoizolacije, devetero je putovalo na odredište gdje će je provoditi, a osmero je bilo bez propusnica. Svakim danom na području Hrvatske imamo sve manje oboljelih, a to je i vaša zasluga dragi naši stanovnici Virovitičko-podravske županije. No, nemojte se opuštati, poštujte epidemiološke i sigurnosne upute, budite strpljivi, savjesni i odgovorni. #ostanidoma"

8:29 - Danas se na Gradskoj tržnici Poreč otvaraju pojedini poslovni prostori i stolovi kako na otvorenom, tako i na zatvorenom dijelu. Kako bi se osiguralo provođenje zaštitnih mjera, ulaz u tržnicu moguć je isključivo s istočne strane, od sa strane velikog gradskog parkirališta.

Po tržnici se treba kretati prema uputama zaštitara na ulazu ili u sklopu tržnice te prema obilježenoj privremenoj signalizaciji kretanja. Važno je držati propisanu udaljenost te voditi brigu o mjeri socijalnog distanciranja između ostalih posjetitelja i prodavača, kao i koristiti sredstva za dezinfekciju koja se nalaze na ulazu i u samoj tržnici.

Radno vrijeme tržnice je svaki dan od 8 do 14 sati, osim za Uskrs (12. travnja) i Uskršnji ponedjeljak (13. travnja), kada će tržnica biti zatvorena, javlja Glas Istre.

Nakon petnaest dana danas se djelomično otvara i zelena tržnicu u sklopu labinskog markata. U suradnji s OPG-ovim koji koriste tržnicu, labinsko komunalno poduzeće 1. maj stvorilo je uvjete za poslovanje sukladno uredbi državnog stožera Civilne zaštite.

7:00 - Premijer Andrej Plenković izjavio je nakon videokonferencije sa stručnjacima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici da je Hrvatska od samog početka reagirala izrazito dobro u sprječavanju širenja koronavirusa te da mjere relaksiranja ne smiju biti prenagle.

6:58 - U Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu preminuo je muškarac srednje životne dobi koji nije bio ranije bolestan. "Mlađi, srednja dob i zdravi mogu razviti teški klinički oblik i završiti na respiratoru. Svi moraju čuvati sebe i sve druge", poručila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić. "Brojevi su dobri, ali mogu biti loši. Molim vas, čuvajte se i čuvajte druge. Lijepo vrijeme nije vrijeme da kršimo pravila", kazala je Markotić.

6:40 - Na pitanje o popuštanju mjera u Austriji, Božinović je rekao: "Mi od prvog dana komuniciramo da su sve mjere koje su donesene u svrhu zaštite zdravlja ljudi i u skladu s preporukama epidemiološke službe. Više puta rekli smo da ovisno o epidemiološkoj situaciji možemo popuštati mjere. Sada su to tržnice i to smo već više puta najavljivali, a čekamo optimalan epidemiološki trenutak i mislimo da mu se približavamo. Svi promišljaju diljem Europe i svijeta kako se ekonomski otvarati i kako popuštati mjere. Preduvjet je da održavamo epidemiološku situaciju linearnom".