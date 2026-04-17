Europa gubi utjecaj, budućnost Katoličke crkve je u Africi, no jedan je problem

- Svijet pustoši šačica tirana – rekao je jučer papa koji boravi u posjetu Kamerunu. Lav IX. Pozvao je na odlučnu promjenu smjera. - Gospodari rata prave se da ne znaju kako je za uništenje dovoljan samo trenutak, a za obnovu često nije dostatan ni čitav život. Žmire pred činjenicom da se milijarde dolara troše na ubijanje i razaranje, dok sredstava potrebnih za ozdravljenje, obrazovanje i obnovu nema nigdje – poručio je u govoru u Bamendi.



Kamerun je jedna od četiri afričke države koju obilazi tijekom 11 dana duge apostolske turneje na kontinentu na kojem broj katolika raste i veći je od katolika u Europi, gdje se neke zemlje, poput Njemačke, suočavaju o osipanjem "stada". Njemački autoklub ADAC hvali se da ima više članova (22 milijuna) nego što je vjernika u njemačkoj Katoličkoj crkvi. Papa, kako je rerkao jedan visoki vatikanski dužnosnik, želi skrenuti pozornost svijeta na Afriku, a teme koje nameće su mir, migracije i dijaloga među religijama. Vatikan je objavio kako njegovo najnovije istraživanje potvrđuje ogroman porast broja krštenih katolika na tom kontinentu.