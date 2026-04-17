OTVOREN HORMUŠKI TJESNAC

Trump ispljuskao Europu i NATO: 'Bili ste beskorisni, sad se držite podalje. Vi ste tigar od papira'

VL
Mateja Papić
17.04.2026.
u 17:44

Američki predsjednik Donald Trump hvali "veliku pobjedu", otvaranje Hormuškog tjesnaca za promet, dok istovremeno padaju cijene nafte i smiruju se svjetska tržišta.

Iran je u petak objavio da je Hormuški tjesnac ponovno potpuno otvoren za sav komercijalni promet, no američki predsjednik Donald Trump gotovo istodobno poručio je da će američka pomorska blokada iranskih luka ostati na snazi sve dok Teheran ne pristane na konačni dogovor s Washingtonom. Trump je na društvenim mrežama naveo da je jedan od najvažnijih svjetskih plovnih putova “spreman za poslovanje i pun prolaz”, ali da će blokada prema Iranu ostati “u punoj snazi” dok američko-iranski sporazum ne bude u potpunosti zaključen. Dodao je kako očekuje brz završetak pregovora jer je, prema njegovim riječima, većina ključnih točaka već usuglašena.

Ranije je iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araghchi objavio da je Hormuški tjesnac “potpuno otvoren” za sav trgovački promet tijekom preostalog trajanja primirja između SAD-a i Irana, koje istječe 22. travnja. Američki predsjednik u telefonskom razgovoru za USA TODAY izjavio je da je spor oko Hormuškog tjesnaca “gotov” te ga nazvao “velikom pobjedom”. U zasebnoj objavi poručio je i da je Iran pristao da se tjesnac više nikada neće koristiti kao geopolitičko oružje.

Trump je također ustvrdio da Iran, uz pomoć Sjedinjenih Država, uklanja ili je već uklonio sve morske mine iz područja prolaza. Iranske vlasti zasad nisu službeno komentirale te navode. "Iran je pristao da više nikada neće zatvoriti Hormuški tjesnac. Više se neće koristiti kao oružje protiv Svijeta! SAD će dobiti svu nuklearnu 'prašinu' koju su stvorili naši sjajni bombarderi B2. Novac se neće razmjenjivati ni na koji način, ni u kojem obliku", napisao je Trump, dodajući da je ovo "veliki i sjajan dan za cijeli svijet".

Obrušio se američki predsjednik i na NATO, odbacivši ponudu saveznika za pomoć u Hormuškom tjesnacu. Iako su Keir Starmer i Emmanuel Macron najavili da bi Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska mogle predvoditi obrambenu misiju za zaštitu plovidbe, Trump je poručio da američkoj strani njihova pomoć nije potrebna. U objavi na Truth Socialu naveo je da ga je NATO kontaktirao nakon što je situacija u Hormuškom tjesnacu, prema njegovim riječima, riješena, te poručio savezu da se “drži podalje”, osim ako žele samo puniti brodove naftom. "Bili su beskorisni kad je bilo važno, tigar od papira", dodao je.

Inače, objava o ponovnom otvaranju tjesnaca izazvala je snažnu reakciju financijskih tržišta. Američki terminski indeksi naglo su porasli, pri čemu je Nasdaq bio u plusu 0,8 posto, dok je Dow Jones najavljivao rast veći od 500 bodova na otvaranju trgovanja. Istodobno je cijena nafte Brent pala za više od pet posto i spustila se prema 90 dolara po barelu, nakon što se tijekom noći približila razini od 100 dolara. 

U sjeni događaja u Perzijskom zaljevu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael “još nije završio posao” protiv Hezbollaha u Libanonu te da ostaju planovi za neutralizaciju raketne i dronske prijetnje. Trump je, međutim, poručio da je Izraelu zabranjeno daljnje bombardiranje Libanona te da je “dosta bilo”, dan nakon što je dogovoreno desetodnevno primirje između Izraela i Libanona uz američko posredovanje.

Da podsjetimo, Hormuški tjesnac jedna je od najvažnijih energetskih ruta na svijetu jer njime prolazi oko 20 posto globalne nafte. Svako zatvaranje ili ograničenje prometa ondje izaziva poremećaje na tržištima energenata, rast troškova prijevoza i strah od globalnih nestašica.

CR
Croissant
17:51 17.04.2026.

Kad ce Nobel za mir? Jos jedan rat zaustavljen

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
17:51 17.04.2026.

Koji pacijent

OL
Old
18:04 17.04.2026.

Super fora, bio je otvoren i prije nego je pokrenuo rat, sad je samo vratio na isto kako je bilo i prije, a prikazuje to ko da je nešt posebno njegova zasluga (!) Nevjerojatno kako dosta ljudi guta te štoseve - pokreneš rat -> izbombardiraš sve što se može dok više nemaš što -> zaustaviš i onda kažeš "gle kako sam mir dogovorio". Beautiful. Po tome je svatko tko pokrene rat zapravo "mirotvorac" jer kad rat završi onda je mir. Papa mu jedini se usudio objasnit, iako ni to ne da da mu se kaže.

