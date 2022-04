Policija se oglasila oko velikog požara kamiona na A3 kod Kutine: 'Šteta je oko milijun kuna'

Danas je oko 10.10 sati na autocesti A3 kod Kutine došlo do požara kamiona koji je prevozio devet automobila.

Policija je izvijestila kako je do požara došlo do zbog pucanja pneumatika na priključnom vozilu, zbog čega je došlo do trenja naplatka kotača o asfalt.

U požaru su izgorjela sva vozila koja su bila na kamionu slovenskih registarskih oznaka, a teren su izašli vatrogasci DVD-a Popovače i Stružinec te požar lokalizirali u 12.40 sati.

- Materijalna šteta se procjenjuje na oko milijun kuna, a policija će o ovom događaju Županijskom državnom odvjetništvu dostaviti izvješće - izvijestili su iz policije.

U vremenu od 11.17 do 12.45 sati, promet na južnoj strani autoceste od čvora Popovača do čvora Kutina bio je obustavljen za sav promet, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

O požaru se oglasio i DVD Popovača.

Na teren je izašlo osam vatrogasaca s navalnim vozilom i autocisternom, a zahvalili su se i svima na suradnji.

- Još jednom smo pokazali kako pomaganje jedni drugima olakšava stvari pogotovo kod ovakvih katastrofalnih intervencija - napisali su.