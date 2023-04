Riješen slučaj iz Zagorja: Pronađena žena koja je ostavila mrtvo novorođenče kod Hlevnice

Policija je više od četiri mjeseca pronašla osobu koja je ostavila mrtvo novorođenče u Hlevnici, mjestu na granici sa Slovenijom. Naime, policija je potvrdila kako se radi o 28-godišnjakinji.

''Policijski službenici Policijske uprave Krapinsko-zagorske u koordinaciji s Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, dovršili su složeno i opsežno kriminalističko istraživanje povodom pronalaska mrtvog tijela novorođenčeta u mjestu Hlevnica, općina Đurmanec, koje je pronađeno 29. siječnja 2023. godine. Provedenim izvidima i dokaznim radnjama utvrđeno je kako je osumnjičena 28-godišnja hrvatska državljanka počinila kazneno djelo „Povreda mira pokojnika“ iz čl. 332. st.2. Kaznenog zakona'', izvijestila je krapinsko-zagorska policija, dodajući kako je protiv nje podnesena kaznena prijava, no da ''nisu u mogućnosti iznositi više detalja'' kako bi zaštitili dobrobit obitelj.

Podsjetimo, tijelo novorođenča pronađeno je 29. siječnja, i to navodno pokraj ceste u blizini Hlevnice. Dojavu o pronađenom tijelu policajci su dobili oko podneva, no nije poznato je li dijete rođeno mrtvo ili se radilo o čedomorstvu. Načelnik Đurmanca Damir Belošević izrazio je žaljenje zbog događaja te istaknuo kako se nada da će majka što prije biti pronađena, ali i da nikoga ne treba „razapinjati“ u medijima dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do ovog djela.

