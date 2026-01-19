Policija pokrenula istragu zbog neočišćenih cesta

Nije čest slučaj da policija pokreće istragu zbog neočišćenih cesta. Upravo to dogodilo se u Varaždinskoj županiji, u kojoj je u svega nekoliko sati zabilježeno najmanje 12 prometnih nesreća zbog snijega i leda na prometnicama u Selniku, Varaždin Bregu, Hrastovljanu i najviše u Imbriovcu Jalžabetskom.

"Očevidom tih prometnih nesreća utvrđeno je da su se dogodile zbog zaleđenog kolnika koji je u potpunosti bio prekriven tankim slojem leda. Od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražen je i inspekcijski nadzor ugovornih izvođača i koncesionara", ističu u policiji.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije raspisala je tijekom 2025. godine javnu nabavu za okvirni sporazum za održavanje cesta, zimskog i ljetnog, na četiri godine na 950 kilometara cesta. Stigle su tri ponude s rasponom cijena od 13.113 do 21.799 eura s PDV-om, a izabrana je najjeftinija Niskogradnja Huđek.

– Sve ceste su prohodne. Međutim, na pojedinim cestama zbog iznimno niskih temperatura dolazi do zamrzavanja i stvaranja poledice. Poduzimamo sve da i te ceste budu što sigurnije za promet – ističe ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije Tomislav Osonjački.

SDP Varaždinske županije izrazio je "ozbiljnu zabrinutost" zbog događaja na županijskim cestama posljednjih dana. "Ovo više nije pitanje dojma, percepcije ili političkog stava. Ovo je pitanje sigurnosti ljudi. Posebno zabrinjava činjenica da je do problema došlo nakon promjene koncesionara za zimsko održavanje županijskih cesta", navodi se u priopćenju SDP-a.

Prema Pravilniku o održavanju cesta koji je posljednje izmjene i dopune doživio krajem 2020., definirana su četiri stupnja pripravnosti prema razinama upozorenja, ovisno o predviđenim vremenskim uvjetima i specifičnim geografskim i klimatskim karakteristikama. Treći stupanj pripravnosti uvodi se kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega. "Čišćenje snijega trebalo bi početi kada maksimalna visina snijega na kolniku bude dva centimetra", piše u Pravilniku.