OŠTRA PORUKA

Orešković žestoko udarila po Thompsonu nakon uhićenja fanova u Splitu, objavila i njegovu staru fotografiju

Zagreb: Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković o aktualnim temama
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 08:36

"Pravni fakulteti bi trebali organizirati javni natječaj za najbolje obrazloženje zašto je nezakonito kada neki NPC iz publike poziva na skandiranje zds, a kada to profiterski radi pjevač s bine, pa mu replicira cijeli Hipodrom i pune dvorane", naglasila je saborska zastupnica

Policija je potvrdila da je na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Splitu privedeno deset osoba zbog nošenja zabranjenih simbola, isticanja spornih natpisa i izvikivanja riječi kojima je, prema njihovim navodima, počinjen prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ta informacija potaknula je novu raspravu u javnosti, a na Facebooku se oglasila i Dalija Orešković, izražavajući nezadovoljstvo time što je, kako kaže, policija privela "anonimce" iz publike, dok je odgovornost glavnog izvođača ponovno ostala izvan dosega institucija. U objavu je uključila i staru fotografiju pjevača.

"Za sve koje može zbuniti naslov da je priveden muškarac koji je poticao zajedničko uzvikivanje "za dom spremni", taj privedeni muškarac nije Marko Perković Thompson. Nego netko iz publike. U žargonu GenZ generacije, neki NPC (non playing character), netko nebitan u priči. Pa neće valjda država protiv onoga čiji se poslovni model bazira na promoviranju ustaštva, i kome je premijer došao poljubiti prsten večer uoči kapitulacije Ustava i pravnog poretka Republike Hrvatske. Ovakvo pravosuđe nam vrijedi manje od jedne role toalet papira.

Pravni fakulteti bi trebali organizirati javni natječaj za najbolje obrazloženje zašto je nezakonito kada neki NPC iz publike poziva na skandiranje zds, a kada to profiterski radi pjevač s bine, pa mu replicira cijeli Hipodrom i pune dvorane, a među publikom su ministri, saborski zastupnici i ostala državna vrhuška, e onda se ustašovati smije. Ne bi bilo dobro da se nagrada uručuje pod imenom dr.sc. Jadranka Crnića, ili Mike Tripala. Najbolje bi bilo da se nagrada za najbolje obrazloženje ovakve pravne države nazove "ajmo, ajmo ustaše"", napisala je.

koncert uhićenja Marko Perković Thompson Dalija Orešković

MO
Moslavina
08:51 19.01.2026.

Može li i jedan dan bez ove kako je nazva Predsjednik "narikače".

LU
Lukeruk
08:51 19.01.2026.

Proćelava dalija je ljubomorna na Thompsonovu kosu

Sky Rocket
Sky Rocket
08:56 19.01.2026.

rijetko agresivna, negativna, depresivna i nesimpaticna osoba.😂

