Detalji užasa: Srna iskočila, a motorist i putnica nakon udara na mjestu ostali mrtvi

Dvije osobe poginule su u subotu oko 19.20 sati nakon što je motociklist naletio na srnu u Končanici kod Daruvara te nakon toga udario u osobni automobil, potvrdila je policija u današnjem priopćenju u kojem su izvijestili o detaljima nesreće.

"U subotu 18. rujna oko 19.20 sati, 49-godišnjak je upravljao motociklom virovitičkih registracijskih oznaka kroz Končanicu iz smjera Donjeg Daruvara u smjeru Velikih Zdenaca.

Dolaskom do kućnog broja 68 na cestu je iskočila srna te je došlo do udara prednjeg dijela motocikla u srnu, nakon čega je 49-godišnjak prešao na lijevu kolničku traku gdje je došlo do udara motocikla u prednji dio osobnog automobila daruvarskih registracijskih oznaka s kojim je iz suprotnog smjera upravljao 72-godišnjak. Osobni automobil je sletio u desni putni jarak te je prednjim dijelom udario u betonski stup niskonaponske električne mreže. Uslijed udara 49-godišnjak je pao s motocikla na poklopac motora osobnog automobila, dok je 42-godišnja putnica na motociklu od siline udarca pala preko osobnog automobila na kolnik.

Od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuli su 49-godišnji motociklist i njegova 42-godišnja putnica, dok je srna odbačena u desni putni jarak gdje je uginula.

72-godišnji vozač osobnog automobila je alkotestiran te je utvrđena koncentracija alkohola od 0,24 g/kg, a zbog zadobivenih ozljeda on i njegova 66-godišnja putnica su prevezeni vozilom hitne medicinske pomoći na pružanje liječničke pomoći u Opću bolnicu Bjelovar, gdje je utvrđeno da su zadobili lakše tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem liječenju.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Bjelovaru uz stručnu pomoć policijskih službenika ove policijske uprave te je naložila obdukciju tijela poginulih osoba. Dionica državne ceste D-5 bila je zatvorena za sav promet u vremenu od 19.45 do 00.30 sati, a promet se odvijao zaobilaznim pravcima", izvijestili su iz PU bjeloarsko-bilogorske.