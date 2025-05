Policija o stravi kod Umaga: Blizu tijela muškarca i žene pronađeno neregistrirano oružje

'BILA SAM U POTPUNOM ŠOKU'

Svjedokinja stravičnog ubojstva kod Umaga: 'Čuli su se pucnjevi. Prišla sam automobilu, bila je sablasna tišina'

Svjedokinja stravičnog ubojstva je ispričala kako često dolazi na kavu u obližnji beach bar. "Nakon prvotnog šoka sam se pribrala. Vratila sam se do tog automobila koji sam vidjela u tom šumarku. To je bilo kraj same plaže" objasnila je.