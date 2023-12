Policija o detaljima eksplozije u Varaždinu: Opekline su dobili 46-godišnjak i učenik (15) na praksi

Varaždinska policija oglasila se o slučaju eksplozije plinske boce u automobilu u Varaždinu u kojoj su dvije osobe ozlijeđene. Kako su potvrdili, do nesreće je došlo oko 13:35 sati u jednom autoservisu, a ozlijeđena su dvojica radnika, 46-godišnjak i 15-godišnjak koji je tamo bio na praksi.

- Kako je utvrđeno očevidom koji su proveli policijski službenici u suradnji s inspektorima zaštite od požara, eksplozija i oružja Područnog ureda civilne zaštite Varaždin te inspektorom zaštite na radu, do nesreće je došlo na način da je na vozilu koje se nalazilo na dizalici unutar radionice, prilikom skidanja multiventila spremnika LPG plina, na neutvrđeni način došlo do propuštanja i istjecanja plina iz spremnika. Uslijed navedenog došlo je do stvaranja zapaljive smjese plina i zraka te njene aktivacije radom peći na lož ulje, koja se nalazila u blizini - objasnila je policija.

- Prilikom zapaljenja smjese, došlo je do nagorijevanja plastike kod stražnjeg lijevog pneumatika vozila, što je 50-godišnji vlasnik ugasio vatrogasnim aparatom. Kod zapaljenja smjese, ozlijede u vidu opeklina zadobio je 46-godišnji djelatnik i 15-godišnji učenik na praksi, koji su se u tom trenutku nalazili u radionici. Obojici je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, a njihove će se ozljede okvalificirati naknadno - dodali su.

Policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

