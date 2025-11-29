Policija o drami u trgovačkom centru: Uhitili smo muškarca

Zagrebačka policija uhitila je muškarca kojeg povezuje s požarom u skladištu Arena Centra koji je iz neutvrđenog razloga izbio u petak navečer te je ubrzo ugašen. U službene prostorije policije privedena je muška osoba koja se dovodi u svezu s navedenim te je u u tijeku kriminalističko istraživanje, izvijestila je u subotu policija.

Požar u skladištu trgovačkog centra u Novom Zagrebu u Ulici Vice Vukova izbio je oko 18 sati iz zasada neutvrđenih razloga, ugasili su ga vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Visina materijalne štete zasada nije utvrđena. Očevid će se obaviti danas. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je u petak da su vatrogasci u 18,21 sat primili više dojava o požaru vozila na nivou - 1 u Arena Centru te da je upućen gasni vlak iz postaje Centar.

Kad su došli na intervenciju, vatrogasci su utvrdili da ne gori vozilo nego plastika u prostoriji koja je odvojena od parkirališnog prostora. Na parkiralištu je, kaže Jembrih, bila velika gužva tako da je cijevna pruga povučena izvana, a zbog regulacije prometa i smirivanja panike vatrogasci su zatražili dodatne snage MUP-a.

Požar je ugašen u 18,45 sati, počeli su ga gasiti vatrogasci Arena centra, a potom su gašenje preuzeli vatrogasci JVP Grada Zagreba.