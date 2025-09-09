Riješen misteriozan slučaj iz Splita: Nakon 13 godina otkriven identitet raskomadanog muškarca

Otkriven je identitet raskomadanog tijela koje je splitska policija pronašla 2012. godine u lučici Zenta. Osoba je preminula, ali smrt nije bila prijavljena. Sin pokojnika nastavio je primati njegovu mirovinu. Nalazi se hospitaliziran u splitskoj bolnici, a policija mu čuva sobu i čekaju da završi liječenje kako bi proveli kriminalističko istraživanje.

Za sada je sve još u fazi 'izvida' tako da nema službenih priopćenja o slučaju, kao ni informacija za koja će sve kaznena djela osumnjičiti sina pokojnog. Prevaru HZMO-a zasigurno, piše Dalmatinski portal.

Navode kako je, nakon što je pronađeno raskomadano tijelo, policija pretpostavljala da se radilo o slabo pokretnom ili nepokretnom muškarcu. Imao je osam slomljenih rebara pa je patolog posumnjao na nasilnu smrt. Policija je prvo pronašla nogu zapakiranu u plastičnu vrećicu da bi osam dana kasnije pronašli i leš bez glave i nogu. Dan kasnije u vrećici je pronađena i glava.