Policija istražuje motiv ubojice, svjedoci i dalje potreseni: 'Ovo je najmračniji dan mog života'

Policija još radi na utvrđivanju motiva muškarca koji je u petak u Rotterdamu na dva mjesta otvorio vatru pri čemu su život izgubile tri osobe. Dok istraga traje, u medijima se pojavljuju uznemirujući navodi o prošlosti muškarca nazvanog Fouad L. (32) prema kojima se radi o neonacistu alkoholičaru koji je pohađao fakultet na kojemu je upucao profesora prije negoje napustio studij uslijed optužbi za okrutnost nad životinjama.

Prema trenutnim saznanjima nizozemske policije, Fouad je prvo upao u kuću 39-godišnjakinje gdje je ubio nju i ranio njenu 14-godišnju kćer koja je u bolnici podlegla ozljedama prije nego je kuću zapalio, a zatim se uputio prema medicinskom centru Erasmus gdje je bacao molotovljeve koktele i pucao po zaposlenicima pri čemu je smrtno stradao profesor Jurgen Damen (43). Prestravljeni medicinski radnici bježali su iz zgrade dok su oni koji su se našli na višim katovima ostavljali očajničke poruke na prozorima, prenosi Daily Mail.

U javnosti su se pojavile informacije da je Fouad bio aktivni korisnik društvene mreže 4Chan, koja se često povezuje s ekstremnom desnicom, gdje je pričao o svojoj problematičnoj prošlosti, uključujući osudu za mučenje kunića i povijest alkoholizma. Lokalni mediji navode da je žena u čiju je kuću upao i koju je ubio upravo osoba koja ga je prijavila za zlostavljanje životinja, zbog čega je izgubio posao i mjesto na sveučilištu. Policija je upozorila sveučilišnu bolnicu na Fouada ranije ove godine kada se za vrijeme istrage o zlostavljanju životinja doznalo da na mobitelu ima nacističke materijale i fotografije nasilnih napada.

Pregledom Fouadovih objava na 4Chanu pronađene su šokantne izjave pune rasističkog nazivlja. Tvrdi da su ga zaposlenici Sveučilišta često maltretirali zbog čega je bijes iskaljivao na kuniću. "Bio sam mučen nepravednim suspenzijama i istresao sam se na kuniću omamljen alkoholom. Napravio sam to što sam napravio zbog ogromnih količina alkohola u krvotoku i duboke traume koju je u meni izazvalo konstantno isključivanje s nastave zbog sr***. To me gurnulo preko ruba" napisao je u jednom trenutku. Sebe često naziva "je*** genij" tvrdeći da gotovo da može predvidjeti budućnost.

Kada je 2021. godine uhićen zbog mučenja životinja, policijski službenici su u Fouadovom stanu, koji je opisan kao "nehigijenski, prljav i prekriven životinjskim izmetom" pronašli dva samostrela. Tom prilikom je na 4Chanu komentirao da su policajci bili uznemireni bocama urina koje drži u stanu. Službenicima je rekao da često zaboravlja što radi dok je pijan, te da pati od depresije i ovisnosti o alkoholu, iako nije pio nikakve lijekove za ta stanja.

Zbog zlostavljanja kunića u pijanom stanju navodno je osuđen na 40 sati društveno-korisnog rada. Osim incidenta s kunićem, Fouad se navodno već pojavljivao na sudu zbog toga što je propucao goluba, no tada je optužnica odbačena zbog nedostatka dokaza, te zbog šutanja psa, no nije poznato je li za to bio osuđen.

Potreseni studenti i zaposlenici Erasmus centra na društvenim mrežama dijele svjedočanstva krvavog pohoda. "Plakala sam satima. Ruke mi se i dalje tresu. Ovo je najmračniji dan mog života" napisala je studentica Eykha. "Nakon što sam napustio SAD jer se nisam osjećao sigurno, nisam očekivao doživjeti ovako nešto u Nizozemskoj" priznaje kandidat za doktorat na medicinskom fakultetu Kaouther Mouheb.

Medicinski centar Erasmus još jučer je otvorio vrata za posjetitelje, a od danas ponovno počinje zaprimati pacijente, dok je Sveučilište otkazalo predavanja zakazana za danas i ponudilo psihološko savjetovanje studentima. Optužnica protiv Fouada trebala bi biti podignuta u ponedjeljak ili utorak.

