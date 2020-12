Polemika u Njemačkoj: Trebaju li cijepljeni imati posebna prava i bi li se time unio razdor u društvo?

„Može li mali ubod u nadlakticu ispuniti velika očekivanja – to će se, zbog mnogih nepoznanica, tek pokazati“, piše Südkurier (Konstanz) o početku cijepljenja u Njemačkoji širom EU-a. „Ipak, prvi put u ovoj mračnoj godini ima povoda za nadu. Krenulo je nabolje. To je više nego što se nacija smjela nadati još prije nekoliko mjeseci. Koliko god bilo razumljivo nestrpljenje mnogih građana: cijepljenje može ispuniti svoju svrhu samo ako ljude ne povuče lakomislenost zato što konačno vide svjetlost na kraju tunela." DW, napravio je pregled napisa najutjecajnijih njemačkih medija.

Süddeutsche Zeitung (München): „Posljednji dani pred odobrenje cjepiva u Europskoj uniji izgledali su posebno dugi, ali zbog toga ne smijemo zaboraviti da se još prije nekoliko mjeseci nitko nije baš kladio na tako brz uspjeh istraživanja. Prednost čekanja je i u tome da prema prvim brojkama iz SAD-a cjepivo barem ne nanosi štetu. A sada samo još treba i djelovati."

Die Welt (Berlin): „Nadzor cjepiva i mogućih nuspojava je esencijalna stvar. Koliko često zaista dolazi do crvenila i bola na mjestu uboda? Koliko često zaista nastupaju bolovi u zglobovima ili povišena tjelesna temperatura, koliko često dolazi do alergijskih reakcija – i jesu li opasne po život? Štiti li cjepivo od infekcije ili samo od teških oblika oboljenja? Mnogo je otvorenih pitanja. O njima se mora otvoreno komunicirati."

Volksstimme (Magdeburg): „Po mišljenju njemačkog ministra unutarnjih poslova Horsta Seehofera, oni koji su cijepljeni protiv koronavirusa ne bi trebali uživati posebna prava. I to je potpuno ispravno. Jer: privilegije za ljude koji su cijepljeni brzo bi dovele do nove podjele u našem društvu i bile bi isto što i obveza cijepljenja. A nje ne bi smjelo biti – a i bilo bi ju nemoguće provesti."

Frankfurter Rundschau (Frankfurt): „Kako će se izbjeći da tokom faze cijepljenja poraste pritisak na one koji se neće cijepiti? Prisile – nema. No suzdržani ljudi i skeptici dospijevaju u dilemu kada se naglasi da se svi što prije trebaju cijepiti kako bi bili spašeni životi. U praksi će to biti problematično kada će se oni koji su cijepljeni htjeti što prije vratiti u normalan život. Trenutno su dovoljna obećanja da cijepljeni neće uživati privilegije. Ali što će biti kada s vremenom bude rastao broj cijepljenih? Koliko će strpljivo oni morati čekati dok se ne postigne kolektivni imunitet i dok se svi prije ili kasnije ne budu mogli kretati bez korona-pravila?"

Heilbronner Stimme (Heilbronn): „Ono što je jučer počelo u Europi uz veliku pažnju medija, važan je signal. Time je počelo i novo računanje vremena: sada suzbijamo virus preventivno i više ne trčimo nemoćno za njim. Ispravno je što nema obveze cijepljenja. Ali, uskoro će mnoge firme tražiti na uvid dokaz o cijepljenju prije nego što nekome dozvole dolazak na radno mjesto ili ulazak u zrakoplov. O tome bi trebali dobro razmisliti oni koji se striktno odbijaju cijepiti."

Tageszeitung (Berlin): „Bila bi to politička katastrofa kada bi se počelo s pravljenjem razlike između onih koji se jesu i onih koji se nisu cijepili. Jer bi se odmah s pravom pojavila optužba da je usred pandemije netko pogazio riječ. Ali, ipak je vrijeme da se razmišlja i o ovoj temi. A prethodno bi valjalo i raščistiti stvari kada je riječ o granicama njemačkih odredbi i zakona. Ako Tajland ili SAD odluče zatvoriti svoje granice za one koji nemaju dokaz da su cijepljeni, onda će Seehofer moći samo udarati nogom o pod – jer neće moći ništa poduzeti protiv toga."