Misteriozni dobitnik 15,3 milijuna eura konačno otkriven: 'Pomislio sam: Koliko netko može biti glup da ovo ne preuzme?'

Nakon šest mjeseci u njemačkom Hessenu pronađen je dobitnik 15,3 milijuna eura. Sretni dobitnik lota osvojio je jackpot od 15,3 milijuna eura, no listić je ostavio u džepu jakne i potpuno ga zaboravio. Naime, kako piše Bild, u izvlačenju održanom 29. ožujka, anonimni igrač točno je pogodio šest brojeva i super broj, osiguravši si ogroman dobitak. Međutim, umjesto slavlja, listić je nesvjesno presavio i ostavio u unutarnjem džepu jakne. "Tek sam za vikend pronašao listić. Kad sam provjerio brojeve na telefonu, bio sam potpuno šokiran – srećom sam već sjedio", rekao je dobitnik prilikom preuzimanja nagrade u sjedištu Lotto Hessena u Wiesbadenu.

Lotto Hessen mjesecima je tragao za dobitnikom, emitirajući i apele na radiju kako bi pronašli vlasnika neisplaćenog jackpota. Zanimljivo, dobitnik je i sam čuo te objave, no nije povezao da se radi o njemu. "Čuo sam to na radiju i pomislio: 'Koliko netko može biti glup da ovo ne preuzme?' Nikad mi nije palo na pamet da sam ja taj kojega traže", ispričao je uz smijeh.

Kako je listić uplaćen anonimno, bez korisničke kartice, dobitnik je morao sam poduzeti korake kako bi potvrdio svoj dobitak. Nakon što je predao listić i potvrdu, konačno je postao službeni vlasnik 15,3 milijuna eura. Martin Blach, glasnogovornik Lotto Hessena, izrazio je olakšanje. "Jako mi je drago što ste ovdje i što je 15 milijuna eura napokon pronašlo svog vlasnika. Upravo smo planirali novu kampanju s plakatima i medijskim apelima, pa ste pokazali izvrstan tajming", kazao je. Što se tiče planova dobitnik dobitnik kaže da će prvo kupiti novu sofu za dnevni boravak, a ostatak novca iskoristit će za uzdržavanje svoje djece.