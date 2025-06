Dobila je zgoditak na lutriji: Zbog jednog poteza uništila si je život i završila na sudu

Kućanica iz Münchena, koja je na lutriji osvojila 1,2 milijuna eura, navodno je angažirala plaćenog ubojicu kako bi eliminirala svog supruga, što je dovelo do jednog od najozbiljnijih kaznenih suđenja u Münchenu ove godine. Njemački mediji navode da je žena iz okolice Münchena pokušala ubiti vlastitog supruga kako bi došla do luksuznog nasljedstva. Prema tvrdnjama državnog odvjetništva, u zavjeru je bila uključena i njezina kći, koja je, uz pomoć svog partnera, navodno stupila u kontakt s plaćenim ubojicom iz Bugarske, piše Fenix. Planiranje zločina bilo je zajedničko, no žrtva je preživjela napad. Četvero osumnjičenih sada se suočava sa suđenjem za pokušaj ubojstva.

Priča je gotovo nevjerojatna - Patricia S. (56) osvojila je na lutriji 1,2 milijuna eura 2018. godine. Svoje bogatstvo podijelila je djeci, a preostali dio potrošila u roku od pet godina, nakon čega je ostala "bez novca". Kako izvještavaju njemački mediji, ona i njezina kći Cindy (29) navodno su počele krasti od prijatelja te naručivati robu putem interneta u velikim iznosima, koju nisu plaćale. U veljači 2024. navodno su osmislile plan - budući da, prema optužnici, više nisu mogle održavati svoj raskošni stil života ni putem prijevara, a Patricia S. se ionako planirala razvesti od supruga Ralfa, odlučile su da on mora "umrijeti", rekao je tužitelj.

Kako tužiteljstvo tvrdi, budući da same nisu htjele ili mogle izvršiti zločin, tražile su osobu koja bi to učinila umjesto njih. Uz pomoć Cindynog partnera, navodno su kontaktirale Radi S.-a (33), plaćenog ubojicu iz Bugarske. Optužnica navodi da su mu isplatile 50.000 eura, te da su u veljači 2024. osobno otputovale u Bugarsku kako bi se sastale s njim. Dana 15. veljače, zajedno su se vratili u München. Prema istim navodima, Radi S. se smjestio u domu Cindynog partnera, gdje je pripremao napad. Dana 27. veljače, oko 21:50, ispred kuće u Odelzhausenu, napao je Ralfa S. sjekirom i nožem.

Napadač ga je, navodno, triput udario u glavu, ali se Ralf S. uspio obraniti. Prisutnost susjeda koji je primijetio borbu natjerala je ubojicu na bijeg. Iako je teško ozlijeđen, Ralf S. je preživio zahvaljujući liječničkoj intervenciji. Sada je razveden i očekuje se da će svjedočiti na sudu. Četvero optuženih nije se izjasnilo pred sudom. Psihijatar je, međutim, razgovarao s Nikolayem B. (34), Cindynim partnerom, koji je tvrdio da mu je Radi S. prvotno ponudio pomoć, a zatim ga ucjenjivao. Zbog toga ga je, kako kaže, odvezao do kuće žrtve i čekao pola sata. Tužiteljstvo smatra da je motiv cijelog slučaja bila pohlepa, zbog čega se optuženima prijete visoke zatvorske kazne, prenose njemački mediji.

GALERIJA Ovako nešto rijetko se viđa. Neobična građevina u Baškoj Vodi samo što ne poleti u more