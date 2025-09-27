Pokušaji da se danas izbrišu antifašizam i ZAVNOH udar su na Tuđmanovu arhitekturu države

Franjo Tuđman posljednjih je mjeseci itekako prisutan u političkim raspravama u Hrvatskoj. Svi su se, kada je riječ o temama poput HOS-a, pozdrava "za dom spremni" ili antifašizma, pozivali na njega, od SDP-a i predsjednika Republike do HDZ-a. Kao da nijedan od političkih aktera nema vlastito mišljenje i stav. Stoga smo o tim, ali i drugim temama, poput rada glavnoga državnog odvjetnika, za Obzor razgovarali s Vesnom Škare-Ožbolt, nekadašnjom savjetnicom predsjednika Tuđmana i bivšom ministricom pravosuđa.



Bili ste dugogodišnja suradnica predsjednika Franje Tuđmana, a zanimljivo je da se u posljednje vrijeme na njega pozivaju i, uvjetno rečeno, i lijevi i desni, odnosno i HDZ i SDP, osobito kada je riječ o temama poput antifašizma, pozdrava "za dom spremni" i HOS-a.