VESNA ŠKARE OŽBOLT

Pokušaji da se danas izbrišu antifašizam i ZAVNOH udar su na Tuđmanovu arhitekturu države

Autor
Hrvoje Zovko
27.09.2025.
u 16:14

Bivša savjetnica prvoga hrvatskog predsjednika i ministrica pravosuđa o ustavnom patriotizmu i dramatičnom stanju u društvu

Franjo Tuđman posljednjih je mjeseci itekako prisutan u političkim raspravama u Hrvatskoj. Svi su se, kada je riječ o temama poput HOS-a, pozdrava "za dom spremni" ili antifašizma, pozivali na njega, od SDP-a i predsjednika Republike do HDZ-a. Kao da nijedan od političkih aktera nema vlastito mišljenje i stav. Stoga smo o tim, ali i drugim temama, poput rada glavnoga državnog odvjetnika, za Obzor razgovarali s Vesnom Škare-Ožbolt, nekadašnjom savjetnicom predsjednika Tuđmana i bivšom ministricom pravosuđa.

Bili ste dugogodišnja suradnica predsjednika Franje Tuđmana, a zanimljivo je da se u posljednje vrijeme na njega pozivaju i, uvjetno rečeno, i lijevi i desni, odnosno i HDZ i SDP, osobito kada je riječ o temama poput antifašizma, pozdrava "za dom spremni" i HOS-a.

intervju Vesna Škare Ožbolt

Komentara 39

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
16:38 27.09.2025.

Koliko se ja sjećam, Tuđman je osobno inzistirao da se iz centra Zagreba ukloni Trg žrtava fašizma, kojeg je osobno on imenovao Trgom hrvatskih velikana. Na istom je i središnjica njegove stranke.

BU
Bubalamala
17:10 27.09.2025.

Tuđman je znao da bez antifašizma i njihove borbe protiv fašizma te stvaranje države ravnopravnih naroda niti bi mi imali šta braniti niti bi postojala nacionalnost Hrvat ?

LE
LetItBe
17:05 27.09.2025.

U istoj preambuli se taksativno navode i drugi povijesni trenuci kojima se dokazuju razlozi osnivanja države. Spominje se i odbacivanje komunizma, pa u ovom predugačkom intervjuu nema ni riječi o tome.

