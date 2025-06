Tajno snimljen kako tvrtku koja je imala 200.000 eura jeftiniju ponudu odgovara od natječaja

Matija Herceg, šibenski poduzetnik koji je jučer s još sedam osoba uhićen zbog sumnje da je davao mito pojedinim djelatnicima KBC Rebro, kako bi njegova tvrtka prošla na javnom natječaju koji je raspisan radi nabave antibakterijskih filtera, u srijedu poslijepodne ispitan je u USKOK-u. Istog dana u USKOK-u su ispitani i ostali osumnjičenici, nakon čega će USKOK protiv osumnjičenika pokrenuti istragu te odlučiti za koga će i zbog čega tražiti određivanje istražnog zatvora. Ročište za određivanje istražnog zatvora zakazano je za 13 sati na na zagrebačkom Županijskom sudu.

Osim Hercega, koji je stvarni voditelj poslovanja tvrtke AirMed Solutions, još su uhićeni Romana Palić, glavna sestra Odjela za praćenje uzročnika, prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija u Klinici za mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija KBC Zagreb, Ana Budimir, predstojnica Kliničkog zavoda za mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija KBC Zagreb, Matej Tolić, Filip Hudžber Sanja Posavec.... To za što se sumnjiče, događalo se od lipnja 2024. do lipnja 2025. Romana Palić je, kako se sumnja, u bliskim odnosima s Hercegom te je on, kako se sumnja, uz pomoć nje i Ane Budimir, KBC Rebru isporučio 104 filtera i to bez raspisanog natječaja. Spomenuti filteri su isporučeni preko otpremnica, a sumnja se da se onda kasnije natječaj prilagođavao toj isporuci.

Inače, osumnjičenici su jedno duže vrijeme bili tajno praćeni i prisluškivani, pa su istražitelji preslušavanjem tih tajno snimljenih razgovora doznali kako se cijeli taj posao odvijao. Iz tajno snimljenih razgovora proizlazi da je jedna javna nabava bila otvorena 20-ak minuta, a na nju je dokumentaciju poslao samo Herceg jer je o jedini i znao da se ona raspisuje. Na natječaj se javio nakon što mu je u KBC-u Zagreb rečeno da je sve dogovoreno te da samo izađe iz kruga bolnice i pošalje dokumentaciju.

Među tajno snimljenim razgovorima je i onaj na koje se čuje, kao se sumnja Filip Hudžber, glavni referent u Službi nabave KBC-a Zagreb, kako nagovara ljude iz tvrtke, čija je ponuda bila 200.000 jeftinija, da odustanu od natječaja. Među ostalim, govorio im je da odustanu, od potpisa ugovora jer KBC Zagreb treba kontinuiranu isporuku robe u propisanim rokovima, te da se plaća s odgodom od 200 dana