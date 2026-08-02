Manje od nokta i stare 40.000 godina: Arheolozi otkrili figurice iz ledenog doba

Arheolozi su u čuvenoj špilji Hohle Fels na jugozapadu Njemačke otkrili dvije iznimno precizno izrađene figurice ptica stare oko 40.000 godina. Skulpture iz ledenog doba toliko su malene da nisu veće od ljudskog nokta, ali njihova detaljna izrada pokazuje zapanjujuću razinu umjetničkog umijeća najranijih modernih ljudi koji su naselili Europu, prenosi Daily Mail. Mala remek-djela izrađena su od mamutove bjelokosti, a stručnjaci vjeruju da su ih drevni umjetnici strpljivo oblikovali primitivnim alatima. Jedna figurica prikazuje pticu koja miruje, dok druga ima raširena krila kao da upravo uzlijeće.

Istraživači smatraju da skulpture podsjećaju na snježne jarebice ili srodne vrste ptica koje su živjele u hladnom okolišu tijekom ledenog doba. Njihova je svrha i dalje nepoznata, no moguće je da su služile kao osobni talismani, simboli identiteta ili predmeti povezani s ritualima. Figurice su pronađene tijekom detaljnih iskapanja u špilji Hohle Fels, jednom od najbogatijih europskih nalazišta prapovijesne umjetnosti. Arheolozi su uklonili zemlju u vrlo tankim slojevima, dubokima samo dva do tri centimetra, a zatim svaki gram sedimenta isprali kroz fine mrežaste sita kako bi pronašli i najsitnije ostatke.

Rezultat takvog mukotrpnog rada bile su skulpture duge samo dva do tri centimetra. Jedna od njih dugačka je približno dva centimetra i široka oko jedan centimetar, a teži samo 1,3 grama. Druga je još lakša, sa svega 0,7 grama. – Figurice pokazuju da su najraniji umjetnici bili vješti u rezbarenju bjelokosti te su mogli stvarati nježne motive u minijaturnom obliku – rekao je profesor Nicholas Conard, voditelj istraživanja sa Sveučilišta u Tübingenu.

Eksperimenti kojima su suvremeni istraživači pokušali ponoviti slične rezbarije iz ledenog doba pokazali su da bi za njihovu izradu bile potrebne stotine sati preciznog rada. Svaki detalj – oči ptice koja miruje, kljun i prikaz perja na drugoj figurici – zahtijevao je iznimnu koncentraciju i strpljenje.

Iako danas djeluju kao jednostavni ukrasi, ove male skulpture predstavljaju jedan od najvažnijih dokaza o razvoju simboličkog mišljenja kod ranih ljudi. Izrada tako preciznih predmeta zahtijevala je ne samo tehničko znanje nego i sposobnost zamišljanja konačnog oblika prije nego što je prvi rez napravljen u komadu bjelokosti.

Hohle Fels jedna je od rijetkih lokacija u svijetu koja pruža uvid u razdoblje kada su se pojavili neki od prvih oblika figurativne umjetnosti. Nalazi iz te špilje pokazuju da su ljudi ledenog doba već tada stvarali predmete koji nisu bili samo praktični, nego su nosili značenje, prenosili poruke i povezivali pojedince s njihovom zajednicom ili prirodnim svijetom. Profesor Conard smatra da umjetnička vještina prikazana na ovim predmetima pokazuje velik skok u kulturnom i kognitivnom razvoju tadašnjih ljudi. Takva sposobnost mogla im je pomoći da se prilagode surovim uvjetima ledenog doba i prošire Europom u vrijeme kada su druge ljudske skupine nestajale.

Nova otkrića dodatno obogaćuju već impresivnu zbirku prapovijesnih predmeta pronađenih u špilji Hohle Fels. Među njima je i poznata Venera iz Hohle Felsa, za koju se smatra da je jedan od najstarijih prikaza ljudskog lika, kao i neki od najstarijih glazbenih instrumenata ikada pronađenih. Tijekom posljednjih iskapanja pronađeni su i ulomci frule izrađene od kosti supa, što upućuje na mogućnost da se u toj špilji prije desetaka tisuća godina čula glazba.

Ipak, pitanje zašto su male ptice izrađene ostaje bez konačnog odgovora. Neki stručnjaci smatraju da su mogle imati ulogu u pripovijedanju, duhovnim obredima ili prijelaznim ritualima, dok drugi vjeruju da su služile za očuvanje sjećanja i jačanje pripadnosti zajednici. – Ti predmeti nisu nastali samo radi uživanja u njihovoj ljepoti, već su imali neku dublju svrhu – rekao je Daniel Adler, paleolitički arheolog sa Sveučilišta Connecticut. Lyn Wadley, stručnjakinja za afričku arheologiju sa Sveučilišta Witwatersrand u Južnoafričkoj Republici, smatra da su slični predmeti možda bili povezani s važnim životnim događajima poput trudnoće ili rođenja djeteta. Bez obzira na njihovu izvornu namjenu, minijaturne ptice iz Hohle Felsa ostaju izvanredan dokaz kreativnosti ljudi koji su živjeli prije 40.000 godina.