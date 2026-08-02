Kako je Iran doveo Trumpa u bezizlaznu situaciju: Ispostavili su mu cijenu mira, već je isfrustriran...

Donald Trump našao se u slijpoj ulici, piše Politico. Iran je jasno dao do znanja da je cijena za prekid neprijateljstava prepuštanje kontrole nad Hormuškim tjesnacem, što je za Bijelu kuću politički teško prihvatljivo. No ni nastavak međusobnih napada, koji prijete prerasti u širi regionalni rat, nije održiva opcija. Zbog toga je Bijela kuća frustrirana i suočena s vrlo malo dobrih rješenja, reklo je za Politico pet bivših dužnosnika Trumpove administracije.

– Iran želi politički ustupak kojim bi se priznalo njegovo pravo da naplaćuje prolazak kroz tjesnac – rekao je jedan bivši dužnosnik administracije koji je želio ostati anoniman. – Time bi se iranska kontrola nad Hormuškim tjesnacem praktički učvrstila u diplomatskoj praksi i međunarodnom običajnom pravu. Posljednjih tjedana Trump je istodobno prijetio uništenjem Irana i nudio mogućnost dogovora, a isti obrazac nastavio se i ovog vikenda. U subotu navečer na društvenoj mreži Truth Social objavio je da je otkazao planirani napad na Iran, pod uvjetom da se brzo postigne sporazum o otvaranju Hormuškog tjesnaca.

– Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su obrisi dogovora već usuglašeni – napisao je Trump. To bi uključivalo trenutačno, potpuno i bezuvjetno otvaranje Hormuškog tjesnaca te kraj iranske nuklearne prijetnje. Objava je uslijedila nakon medijskih napisa da Trump priprema nove, intenzivne napade na Iran, moguće usmjerene na energetsku infrastrukturu, što bi gotovo sigurno dodatno eskaliralo sukob. Međutim, Iran se još nije očitovao o Trumpovoj objavi niti je potvrdio da je postignut dogovor s Washingtonom.

Nema ni naznaka da je Teheran spreman odreći se kontrole nad tjesnacem. U Bijeloj kući vodeći dužnosnici, među njima i državni tajnik Marco Rubio, upozorili su da se ne smije prihvatiti nikakav sporazum koji bi Iranu dao kontrolu nad prolazom. Smatraju da bi to ozbiljno oslabilo sposobnost SAD-a da ubuduće sankcionira Iran jer bi brojne države morale tražiti izuzeća kako bi plaćale naknade za prolaz. Time bi se dodatno smanjio međunarodni pritisak na Iran da odustane od razvoja nuklearnog programa. Rubio je prošlog tjedna upozorio i da bi takav dogovor stvorio opasan presedan koji bi druge države mogle slijediti.

Sve to ostavlja vrlo malo prostora za brzo rješenje, a pregovore dodatno otežava loša komunikacija između različitih frakcija unutar iranskog režima. – S pregovaračkog stajališta najvažnije je to što Iranci smatraju da imaju pregovaračku prednost i osjećaju se dovoljno samouvjerenima da odbijaju ustupke koji bi im kratkoročno zapravo koristili – rekao je Alex Gray, bivši predstojnik Vijeća za nacionalnu sigurnost tijekom Trumpova prvog mandata. – Kada se tome pridodaju problemi u komunikaciji među dijelovima iranskog režima, održavanje primirja postaje još teže.

Jedan aktualni dužnosnik administracije, koji je također želio ostati anoniman, istaknuo je za Politico da svakodnevni prolazak milijuna barela nafte kroz Hormuški tjesnac pokazuje kako Iran zapravo nema potpunu kontrolu nad tim plovnim putem. Dodao je i da je američkim građanima i tvrtkama zabranjeno tražiti ili prihvatiti iranska jamstva za siguran prolaz, dok strane tvrtke zbog toga riskiraju sankcije. – Kao što je predsjednik rekao, Hormuški tjesnac otvoren je i ostat će otvoren za sve koji njime žele ploviti. Zatvoren je za Iran, ali za ostale nije – rekao je dužnosnik.

Zastoj dolazi svega tri mjeseca prije izbora za Kongres, dok je prosječna cijena benzina u SAD-u porasla na 4,10 dolara po galonu, u odnosu na 3,85 dolara prije mjesec dana. Mnogi republikanci žele rat ostaviti iza sebe i usmjeriti pozornost na gospodarske mjere iz paketa koji je Trump prošlog ljeta potpisao.

No, dok američke baze trpe napade, saveznici u Perzijskom zaljevu suočavaju se s iranskim projektilima koji dodatno prijete rastu cijena energije, rat ostaje jedna od ključnih tema predizborne kampanje u kojoj dominiraju pitanja troškova života. Iako Trump tvrdi da politika ne utječe na njegove odluke, malo toga upućuje na to da će se nakon izbora pojaviti jednostavno rješenje.

– Predsjednik Trump suočen je s nizom izrazito neprivlačnih izbora – rekao je Danny Citrinowicz, stručnjak za Bliski istok pri Atlantic Councilu. – Svaki diplomatski sporazum vjerojatno bi zahtijevao prihvaćanje određenog oblika iranske kontrole nad Hormuškim tjesnacem, što bi mnogima u Washingtonu bilo neprihvatljivo. S druge strane, dodatna vojna eskalacija gotovo bi sigurno zadržala visoke cijene nafte, bez jamstva da bi Iran popustio ili promijenio svoju strategiju. Upravo iz toga proizlazi današnja frustracija.

Problem nije samo Hormuški tjesnac. Dopuštanje Iranu da naplaćuje prolaz ili ograničava plovidbu moglo bi postati presedan koji bi slijedile i druge države, primjerice Kina u vodama oko Tajvana. – SAD će vrlo teško pristati na takve ustupke – rekao je Gray. – Ako prihvatimo da bilo koja država može jednostrano uvoditi naknade i zatvarati međunarodne plovne putove, to bi ozbiljno ugrozilo svjetsku trgovinu, djelovanje američke mornarice i načelo slobode plovidbe koje vrijedi već gotovo 80 godina.

Prema njegovim riječima, Iran će se morati zadovoljiti činjenicom da u svakom trenutku može ponovno zatvoriti tjesnac, što bi bila taktička pobjeda, ali zasad Teheran ne pokazuje spremnost prihvatiti takav ishod. Trump je u petak pokazao sve veće nezadovoljstvo Teheranom, optuživši iranske dužnosnike da pregovaraju u lošoj vjeri i pogrešno prikazuju stanje nuklearnih pregovora.

– Gubim povjerenje u njih jer lažu i izvrću činjenice – rekao je Trump tijekom sjednice kabineta u Camp Davidu. – Mi samo želimo pobijediti. Trump i dalje tvrdi da su SAD ozbiljno oslabile iranske vojne sposobnosti, premda je u petak priznao da Teheran još uvijek raspolaže određenim brojem projektila i dronova. Istodobno, brodovi i dalje prolaze Hormuškim tjesnacem pa se cijena nafte zadržava ispod 100 dolara po barelu. Međutim, Iran i njegove saveznike posljednjih se dana povezuje s napadima na američku bazu u Kuvajtu, energetsku infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji te kibernetičkim napadom na sustave za opskrbu vodom u američkoj saveznoj državi Minnesoti.

Sve agresivnije djelovanje Hutista u Jemenu, koje podupire Iran, pokazuje da Teheran ne želi brz završetak sukoba, smatra Greg Priddy, stručnjak za poremećaje na energetskom tržištu i bivši dužnosnik američke Uprave za energetske informacije. – To mi govori da se Iranci trenutno osjećaju prilično samouvjereno – rekao je Priddy. – Vjeruju da bi ovime mogli zadati završni udarac koji će prisiliti Trumpa na popuštanje. No, prema Elliottu Abramsu, bivšem posebnom izaslaniku SAD-a za Iran tijekom Trumpova prvog mandata, nijedna od opcija koje stoje pred predsjednikom nije privlačna.

Prema Abramsu, Trump može odustati i prihvatiti da Iran upravlja i zarađuje na Hormuškom tjesnacu, pojačavati vojne udare dok Iran ne pristane na stvarni kompromis ili nastaviti sadašnju blokadu iranskih luka i ograničene uzvratne napade. Dodaje da bi Iran mogao procijeniti kako će ga još snažniji napadi natjerati da odustane. – Tada bi Trumpu ostale samo dvije mogućnosti: prihvatiti iransku pobjedu ili dodatno eskalirati sukob. Ne želi ni jedno ni drugo i zato je frustriran – zaključio je Abrams.

Trump je ovog tjedna djelovao gotovo pomireno sa situacijom u kojoj se sukob ni ne širi ni ne smiruje. – Sada je red na nama da uzvratimo – rekao je u srijedu. Ipak, zasad nije ostvario svoje najteže prijetnje o uništavanju iranske civilne infrastrukture, uključujući mostove i postrojenja za desalinizaciju vode.

James Jeffrey, bivši američki veleposlanik koji je služio na Bliskom istoku tijekom triju predsjedničkih administracija, upozorio je da bi provedba takvih prijetnji mogla izazvati potpuni iranski odgovor, dodatno ugroziti američke saveznike, iscrpiti američke zalihe proturaketne obrane i ponovno podići cijene goriva. – Problem je u tome što Iran vodi rat gotovo do krajnjih granica i neće lako odustati. Dugoročno će blokada ozbiljno oslabiti Teheran, ali ključne su riječi – dugoročno – rekao je.

Istodobno, sve upućuje na to da Washington i dalje želi pregovorima doći do rješenja, dok Katar i Pakistan pokušavaju ponovno pokrenuti mirovne razgovore nakon što je raniji dogovor o prekidu neprijateljstava propao početkom mjeseca. – Mislim da još nismo u fazi u kojoj ćemo jednostavno odustati i reći da je ovo sukob kojim ćemo samo upravljati – rekao je Fred Fleitz, bivši predstojnik Trumpova Vijeća za nacionalnu sigurnost. – Glavna poruka je da će Trump jasno dati do znanja kako neće pristati na sporazum koji bi bio loš za SAD samo zato što se približavaju izbori. Osoba bliska Bijeloj kući smatra da je Trumpov tim već prihvatio kako je malo vjerojatno da će prije studenih izbora pronaći izlaz iz sadašnjeg zastoja. – To je već uračunato. Nije korisno, ali nije ni presudno za izborni rezultat – rekao je izvor za Politico.