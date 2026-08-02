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VELJKO KAJTAZI

Ako želimo društvo otporno na zaborav i predrasude, u školi se mora učiti i o progonu Roma u vrijeme NDH

Autor
Hassan Haidar Diab
02.08.2026.
u 21:19
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Pojedine jedinice lokalne samouprave izravno potiču diskriminaciju Roma i održavaju podjele

Uoči 2. kolovoza, Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu (Samudaripen), razgovarali smo s Veljkom Kajtazijem, saborskim zastupnikom romske nacionalne manjine. Već šesnaest godina Kajtazi je jedan od najistaknutijih predstavnika romske zajednice u Hrvatskoj, a njegov politički rad obilježavaju borba za očuvanje romske kulture i identiteta, razvoj romskih naselja, obrazovanje mladih te trajno podsjećanje na genocid koji je nad Romima počinio ustaški režim tijekom Drugog svjetskog rata. U razgovoru za Večernji list govori o važnosti kulture sjećanja, položaju Roma u Hrvatskoj te izazovima s kojima se romska zajednica i dalje suočava, poput diskriminacije i segregacije. Osvrće se i na suradnju s državnim institucijama i Vladom, na odnos s predsjednikom Republike te političke prioritete u budućnosti. Ističe da Hrvatsku vidi kao društva jednakih prilika, u kojem svi građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost, imaju jednaka prava i jednake mogućnosti.

Ključne riječi
diskriminacija segregacija Romi Veljko Kajtazi Drugi svjetski rat

Komentara 2

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SV
Svastacuje
21:29 02.08.2026.

Zašto ti je u udruzi tajnik Srbin ...???za tebe su Romi nesposobni???osim kad te treba podržati.... Nije im lako....

LI
Lisica
21:50 02.08.2026.

Bilo bi obavezno zabraniti komunizsm, zvijezdu i Tita jugu katu peovic i slične i osuditi ih jednako i više - največi zločini nad Hrvatskim narodom su napravljeni pod Zbijezdom… kao i zločine Ndh pa bi onda možda moglo u ovom jadnom društvu dalje..

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