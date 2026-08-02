Ako želimo društvo otporno na zaborav i predrasude, u školi se mora učiti i o progonu Roma u vrijeme NDH

Uoči 2. kolovoza, Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu (Samudaripen), razgovarali smo s Veljkom Kajtazijem, saborskim zastupnikom romske nacionalne manjine. Već šesnaest godina Kajtazi je jedan od najistaknutijih predstavnika romske zajednice u Hrvatskoj, a njegov politički rad obilježavaju borba za očuvanje romske kulture i identiteta, razvoj romskih naselja, obrazovanje mladih te trajno podsjećanje na genocid koji je nad Romima počinio ustaški režim tijekom Drugog svjetskog rata. U razgovoru za Večernji list govori o važnosti kulture sjećanja, položaju Roma u Hrvatskoj te izazovima s kojima se romska zajednica i dalje suočava, poput diskriminacije i segregacije. Osvrće se i na suradnju s državnim institucijama i Vladom, na odnos s predsjednikom Republike te političke prioritete u budućnosti. Ističe da Hrvatsku vidi kao društva jednakih prilika, u kojem svi građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost, imaju jednaka prava i jednake mogućnosti.