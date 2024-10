Preminuo muftija Ševko ef. Omerbašić: Bio je najzaslužniji za izgradnju Zagrebačke džamije

Noćas je, nakon kratke bolesti, preminuo muftija Ševko ef. Omerbašić (79), javila je Islamska zajednica Hrvatske, dodajući kako je „teško pronaći riječi kojima bi se mogao opisati značaj i doprinos muftije Ševke ef. Omerbašića razvoju Islamske zajednice u Hrvatskoj i društva u cjelini i zato njegov odlazak ostavlja veliku prazninu“.

- Sigurno je da je trag koji je ostavio neizbrisiv i pamtit ćemo ga kao vođu na putu dobra, nepokolebljivog borca za prava i pravičnost, neumornog u pomaganju potrebitima, dragog i brižnog muallima i profesora - kažu u Islamskoj zajednici i navode kako je muftija Ševko ef. Omerbašić rođen je 9. lipnja 1945. godine u Ustikolini, Bosna i Hercegovina od majke Esme (Imamović) i oca Derve kao prvo od četvero djece u obitelji. Nakon završena četiri razreda osnovne škole, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koja je u to vrijeme trajala osam godina i istu završava 1964. Od 1964. do 1969. godine je bio imam u Rudom i Ustikolini odakle odlazi na studij u Libiju, Sveučilište u Bengaziju gdje 1974. završava Fakultet za arapski jezik i islamske znanosti. Od 8. svibnja 1975. pa do umirovljenja 2012. godine radi u Zagrebu gdje je obnašao dužnosti glavnog imama, a potom muftije i prvog predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj (do 1994. godine i za Sloveniju).

- Neizmjeran doprinos dao je razvoju Islamske zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji, njene infrastrukture i otvaranja džemata te organizacije rada i djelovanja Zajednice. Poseban doprinos dao je u izgradnji Zagrebačke džamije te je i najzaslužniji za njenu izgradnju i otvaranje. Bio je član Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Veliki doprinos dao je priznanju Republike Hrvatske nakon osamostaljenja za što je primio i državno odlikovanje. Za vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu dao je veliki doprinos u zbrinjavanju izbjeglica i dostavljanju humanitarne pomoći. Autor je brojnih članaka i knjiga te je sudionik brojnih znanstvenih simpozija, konferencija i susreta.

- U ime Islamske zajednice u Hrvatskoj izražavamo sućut supruzi Emini, djeci Harunu i Tariku s obiteljima. Detalji dženaze/ukopa bit će naknadno objavljeni. Molimo Uzvišenog Stvoritelja da se smiluje muftiji Ševki ef. Omerbašiću i podari mu džennet, a obitelji sabur - navode u svojem priopćenju iz Islamske zajednice Hrvatske.

