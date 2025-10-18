Naši Portali
RAZVILA SE VRUĆA RASPRAVA

Pojam od kojeg svi bježe: Pojavila se nova mapa Balkana

Screenshot Reddit
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
18.10.2025.
u 08:11

Pojavila se i teza da bi se, gledano geografski, u pojam Balkana trebala uključiti i europska Turska (Istočna Trakija), dok kulturno i povijesno mnogi smatraju da i veći dio te zemlje dijeli balkanske karakteristike.

Naizgled jednostavno pitanje, što točno spada pod Balkan, ponovno je izazvalo burnu raspravu na Redditu nakon što je jedan korisnik objavio kartu Europe sa zemljama koje, prema njegovom mišljenju, pripadaju Balkanu.

Na njegovoj karti našle su se čak i Mađarska i Moldavija, uz zemlje koje se uobičajeno povezuju s Balkanom: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Grčku, Bugarsku i Rumunjsku. Upravo su Mađarska i Moldavija izazvale najviše komentara.

What countries are part of the Balkans?
byu/Bulky-Plate2068 inAskBalkans

„Ako je Mađarska Balkan, onda možemo ubrojiti i Austriju i Italiju. Nema šanse!“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao kako „Moldavija i Mađarska nemaju nikakve veze s Balkanom, a ni cijela Rumunjska ne pripada tom području“. Drugi su se u raspravi složili da se pojam Balkana ne može svesti samo na geografiju, već i na kulturu, povijest i mentalitet.

„Ako slušaš turbofolk i voliš jela s svinjetino, Balkanac si, bez obzira gdje živiš!“, našalio se jedan korisnik. Pojavila se i teza da bi se, gledano geografski, u pojam Balkana trebala uključiti i europska Turska (Istočna Trakija), dok kulturno i povijesno mnogi smatraju da i veći dio te zemlje dijeli balkanske karakteristike.

U dugoj raspravi korisnici su pokušali izvući zaključak, ali bez uspjeha. Neki su Sloveniju i središnju Hrvatsku svrstali bliže srednjoj Europi, dok su Bosnu, Albaniju, Grčku, Bugarsku i Sjevernu Makedoniju gotovo svi smatrali neupitno balkanskim zemljama. Jedan korisnik sažeo je cijelu priču ovako: „Grčka, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bugarska, Crna Gora, Srbija, Rumunjska, Bosna i Hrvatska. To je – pravi Balkan.“
