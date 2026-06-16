Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Osijek dobio prvi 'lubenicomat': Domaću lubenicu možete kupiti i usred noći
U Osijeku je postavljen prvi takozvani „lubenicomat“, samoposlužni automat za prodaju domaćih lubenica koji kupcima omogućuje kupnju u bilo koje doba dana, bez prodavača i čekanja na tržnici.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Riječ je o novom načinu prodaje lokalnih proizvoda, a lubenice se iz automata preuzimaju potpuno samostalno. Cijena jedne lubenice iznosi 10 eura.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ideja je već izazvala velik interes građana, posebno zbog jednostavnosti i dostupnosti kupnje tijekom cijelog dana i noći.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
OBJAVIO REUTERS
Otkrivena tajna operacija SAD-a? 'Deseci tankera pod vojnom zaštitom prevoze naftu'
KUĆNI LJUBIMCI
Vaš pas stalno lovi svoj rep? Nije uvijek riječ o bezazlenoj igri, evo kada se trebate zabrinuti
STROGA PRAVILA
Ovo je jedina zastava zemlje sa SP-a koju nikad nećete vidjeti na tlu, to je zakonom zabranjeno
'POSTOJI STALNA POTREBA'
Čini vam se da je Zagreb pun stupića? Stiže 19.750 novih, znamo i gdje će se postavljati
1
/
Molimo vas pričekajte...