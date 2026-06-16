FOTO Osijek dobio prvi 'lubenicomat': Domaću lubenicu možete kupiti i usred noći

U Osijeku je postavljen prvi takozvani „lubenicomat“, samoposlužni automat za prodaju domaćih lubenica koji kupcima omogućuje kupnju u bilo koje doba dana, bez prodavača i čekanja na tržnici.
U Osijeku je postavljen prvi takozvani „lubenicomat“, samoposlužni automat za prodaju domaćih lubenica koji kupcima omogućuje kupnju u bilo koje doba dana, bez prodavača i čekanja na tržnici.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Riječ je o novom načinu prodaje lokalnih proizvoda, a lubenice se iz automata preuzimaju potpuno samostalno. Cijena jedne lubenice iznosi 10 eura.
Riječ je o novom načinu prodaje lokalnih proizvoda, a lubenice se iz automata preuzimaju potpuno samostalno. Cijena jedne lubenice iznosi 10 eura.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Ideja je već izazvala velik interes građana, posebno zbog jednostavnosti i dostupnosti kupnje tijekom cijelog dana i noći.
Ideja je već izazvala velik interes građana, posebno zbog jednostavnosti i dostupnosti kupnje tijekom cijelog dana i noći.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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