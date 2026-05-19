Ničim nisam mogao pretpostaviti da će Christian Schmidt samo mjesec dana nakon našeg poduljeg razgovora podnijeti ostavku na dužnost visokog predstavnika za BiH (OHR). Dapače, djelovao je kao čovjek koji tek ulazi u novu fazu svog mandata. Bio je prepun planova kako riješiti pitanja koja godinama blokiraju funkcioniranje institucija BiH. Bio je kategoričan oko uvođenja kontrole izbora, jačanja domaćih institucija i postupnog smanjivanja ovlasti OHR-a. Vjerovao je da domaći političari, bez tutorstva OHR-a, mogu preuzeti odgovornost za državu. Zapravo, takvu je politiku već počeo provoditi.