Pogledajte kako izgleda napadnuti srpski menadžer: Ruka mi je slomljena na tri mjesta

Danas, nešto prije 13 sati, u strogom centru Zagreba, ispred hotela Sheraton, napadnut je Saša Mirković, kontroverzni vlasnik Hype produkcije i Hype televizije. Mirković je za napad optužio Velibora Popovića Popa, crnogorskog estradnog menadžera.

Telegraf.rs je prvi objavio fotografije Mirkovića, krvavog i pretučenog, kako leži na tlu ispred hotela, a potom je prevezen u bolnicu hitnom pomoći.Prema neslužbenim informacijama koje je prenio Jutarnji list, Mirkoviću je u fizičkom obračunu slomljena ruka.

Na društvenim mrežama, Hype BiH objavio je sliku Mirkovića iz hitne pomoći, prikazujući njegovo lice nakon brutalnog napada, uz komentar da se radi o "pokušaju ubojstva".

Sam Mirković je putem TikToka objavio video iz bolnice. - Da me ne bi svi zvali, znači situacija je sljedeća. Izašao sam iz automobila i krenuo prema hotelu. To se dogodilo 1,5 metar od hotela. Bio je s Boškom Jankovićem, nosili su neke akreditacije. Čovjek me udario s leđa, pao sam, a on me nastavio šutati u glavu. Da bi se zaštitio postavio sam ruke jer sam već bio na podu. Već sam upozoravao da oni idu na pokušaj ubojstva i evo to se i obistinilo. Sad pitam tužioca koji je odbio moju prijavu i nije ništa provjerio - je li vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i udaraju mučki s leđa i ubijaju ili pokušavaju ubiti - rekao je Mirković pa nastavio:

- To se dogodilo u centru Zagreba ispred hotela Sheraton. Dao sam iskaz zagrebačkoj policiji. Nadam da će počinitelj biti procesuiran i uhićen. Kao i svi banditi koji su s njim na vezi. Upravo se spremam za operaciju jer mi je ruka polomljena na tri mjesta! Baš zato što sam štitio glavu. Živi i sretni bili svi i sva djeca i svi ljudi na ovom svijetu, a ovakvi banditi koji udaraju mučki s leđa, trebaju ići tamo gdje im je mjesto i da ih nitko više ne izvadi van. A ne da se busaju u prsa kako su najjači.

Popović je u izjavi za Kurir naveo da je Mirković izašao iz crnog džipa, krenuo prema njemu i počeo psovati djecu, nakon čega su se "pobili muški". Također tvrdi da snimka ispred hotela pokazuje kako je Mirković prvi krenuo na njega.