Tko je srpski medijski mogul koji je napadnut u Zagrebu? Karijera mu je obilježena estradnim ratovima, a okušao se i u politici

U centru Zagreba danas je navodno došlo do napada na Sašu Mirkovića, vlasnika i direktora Hype produkcije te Hype televizije. On se navodno nalazi u bolnici na liječničkom pregledu, a evo tko je točno Mirković. Ime je to koje u regionalnom showbusinessu i medijima izaziva oprečne reakcije. Njegovu karijeru obilježili su vrtoglavi uspjesi, basnoslovne novčane ponude, ali i žestoki sukobi te kontroverzni izleti u politiku.

Saša Mirković (52), pravnik je po struci rodom iz Bora,a danas slovi kao jedan od najmoćnijih glazbenih menadžera i TV producenata u Srbiji, čija Hype produkcija stoji iza brojnih uspješnih projekata i karijera, ali i iza niza medijskih skandala. Proslavio se kao čovjek koji je Mariji Šerifović donio pobjedu na Euroviziji s pjesmom "Molitva", no njegov put obilježen je i javnim sukobima s brojnim estradnim ličnostima, uključujući Cecu Ražnatović, Severinu, pa i samu Šerifović. Njegovo ime često se veže uz velike koncerte, visoke honorare, ali i uz optužbe za manipulacije te kontroverznu političku prošlost.

Mirkovićev ulazak u svijet estrade dogodio se krajem devedesetih, dok je još bio student, sasvim slučajno kada je Miroslavu Iliću izradio 2.000 plakata za koncert, za što je, kako se prisjetio, dobio dvije tisuće tadašnjih maraka. Taj trenutak bio je prekretnica nakon koje je shvatio da je "predodređen za neke ozbiljne stvari". Odrastao je kao jedinac u radničkoj obitelji u Boru, gdje su roditelji držali trgovinu, Mirković ističe da je od malih nogu bio radišan, pomažući ocu i baveći se judom te završivši nižu glazbenu školu za harmoniku. Upravo to glazbeno obrazovanje često ističe kao svoju prednost, tvrdeći da je "jedini glazbeni menadžer na ovim prostorima koji ima i glazbeno obrazovanje", dok ostale kolege smatra "prodavačima". Sebe opisuje kao osobu koja se nije promijenila unatoč slavi i moći, ostajući "mali ponizni dječačić iz svog Bora spreman pomoći i najvećem neprijatelju".

Njegova menadžerska karijera bilježi nekoliko tisuća koncerata, uključujući 80 regionalnih Arena i jednu Marakanu. Životna vodilja su mu riječi Pabla Picassa: "Strpite se. I dijamant je u osnovi ugljen, ali je bio strpljiv čekati."

Posebno je ponosan na dovođenje Eurovizije u Srbiju 2007. godine pobjedom Marije Šerifović. Također ističe dječji glazbeni festival "Čarolija" kao jedan od svojih najvećih uspjeha, naglašavajući važnost rada s mladim naraštajima. Unatoč brojnim negativnim napisima u, kako ih naziva, "žutom tisku" i kritikama "kvazi novinara", Mirković poručuje: "Mogu me mrziti, ali me moraju poštovati!", ističući da njegovi rezultati govore sami za sebe. Nedavno je u Beograd doveo Erosa Ramazzottija, a najavljuje i dolazak grupe Maneskin te još jednog velikog svjetskog imena.

Mirkovićeva biografija nije vezana samo uz estradu; okušao se i u politici, kako kaže, "na teži način". Radio je politički marketing i podržao Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima, nakon čega je obnašao funkcije zamjenika ministra prometa i predsjednika Skupštine grada Zaječara. Njegov politički angažman u Zaječaru bio je izuzetno turbulentan. Kao čelni čovjek grada iz redova Srpske napredne stranke (SNS), Mirković se suočio s optužbama za gušenje opozicije, zabrane prosvjednih skupova ili njihovo premještanje na periferiju uz naplatu taksi. Opozicija ga je 2008. optužila da je iz gradske kase Bora isplatio svojoj produkcijskoj kući Beoton 400 tisuća eura za organizaciju kulturnih programa. U listopadu 2014. navodno je isključen iz SNS-a, no inicijativa za njegovo razrješenje s mjesta predsjednika Skupštine grada Zaječara nikada nije pokrenuta. Godine 2016. Mirković je bio uhićen zbog sumnje da je kao predsjednik Skupštine grada Zaječara oštetio gradski proračun za gotovo 14 milijuna dinara (oko 120.000 €) namještanjem poslova tvrtki "OFY Company" bez provedenog postupka javne nabave. Također, protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je kao odgovorna osoba u FK "Timok" sudjelovao u sklapanju štetnog ugovora kojim je klubu nanesena šteta od preko 20 milijuna dinara (oko 178.000 €) za fiktivne usluge medijskog promoviranja, pri čemu je dio novca završio na računu tvrtke čiji je Mirković bio faktički vlasnik.

Jedna od Mirkovićevih najvećih neostvarenih želja bila je dovesti Olivera Dragojevića u Srbiju. U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju, otkrio je da je Oliveru 2002. godine nudio milijun tadašnjih maraka za koncert na Marakani, a potom i tri milijuna maraka za dva koncerta. Oliver je ponudu odbio. Mirković je izrazio poštovanje prema Oliverovoj odluci, ističući da ne može svatko odbiti takvu svotu.

Nedavno je javno ponudio i Miši Kovaču 250.000 € da zapjeva u Beogradu. Kada su u pitanju odnosi Hrvatske i Srbije, Mirković smatra da ih treba graditi na zdravim osnovama, a ne na mržnji. Ustvrdio je da hrvatski izvođači u Srbiji mogu zaraditi od deset do dvanaest tisuća eura po nastupu u klubu. Kritizirao je organizaciju koncerta Petra Graše u beogradskoj Areni, kao i neuspjeh Doris Dragović.

Njegova karijera prepuna je i žestokih estradnih ratova. Trenutačno vodi medijski rat sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a za napad u Zagrebu optužio je upravo njezinog menadžera.

Oštro je prekinuo suradnju sa Severinom na duetu s Acom Lukasom, navodeći kao razlog njezine izjave o patrijarhu Srpske pravoslavne crkve. "Trebala bi širiti mir i ljubav, a ne napadati našeg patrijarha," izjavio je Mirković, dodajući da ne želi surađivati s takvim ljudima. S Marijom Šerifović, unatoč zajedničkoj eurovizijskoj pobjedi, također je u lošim odnosima, a javno ju je kritizirao i iznosio detalje iz njezinog privatnog života. Prekid suradnje s Anom Nikolić bio je izuzetno buran, s međusobnim optužbama i objavom Mirkovića kompromitirajućeg privatnog snimka pjevačice. S Acom Lukasom, svojim dugogodišnjim štićenikom, također je imao period svađe koja je završila na sudu zbog duga od 285.000 €, no kasnije su izgladili odnose i danas su bliski suradnici. Sličan obrazac sukoba pa pomirenja dogodio se i s pjevačicom Marinom Visković.