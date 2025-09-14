Maks Luburić je čak i za vrijeme NDH morao ići u ilegalu, jer su ga Nijemci htjeli izvesti pred vojni sud. Sakrio se – u Lepoglavu, uzgajao cvijeće i zabavljao djecu, koja su ga obožavala. Najoštriji nož poglavnikove ladice, masovni ubojica, bio je, privatno, "Branko Kockica"...
To je jedno od otkrića nove knjige "Osam dana u svibnju" autorskog dvojca Gorana Gavranovića i Borisa Rašete. Takvih je otkrića još – autori su na uvid dobili dokumente iz kojih je vidljivo da je suprugu Miroslava Krleže, tijekom rata, na katolicizam preobratio kardinal Franjo Šeper. Ante Pavelić hvalio se Hitleru kako osobno poznaje Tita, o kojemu nije imao dobro mišljenje – smatrao ga je nesposobnim hohštaplerom. U knjizi je prvi put objavljena i priča kako je jedan četnički vojvoda držao Tita na nišanu, ležeći u jednom sjeniku, no odustao je od namjere da ga ustrijeli i time dramatično preokrenuo tijek povijesti na ovim prostorima, jer se želio vratiti kući, ženi i djeci, a da je pucao, Titova pratnja bi ga ustrijelila... U knjizi je i opširan policijski karton Rafaela Bobana, podaci o tome kako je Krležin prijatelj, slikar Ljubo Babić oblikovao ustašku zastavu, činove, novčanice i drugo pa je osam dana u svibnju 1945. godine dočekao sa strepnjom... Pri kraju knjige je i velika ispovijest Sime Dubajića, koji opisuje pokolje i spas od ludila u alkoholu.
Poglavnikov ubojica Maks Luburić bio je najopasniji čovjek Endehazije, a u Lepoglavi je uzgajao cvijeće i zabavljao djecu
Najteži mi je bio sastanak s Krležom. Izgleda kao ruina. Nema uopće niti jednog zuba. Glava mu izgleda kao neka grčka maska. Bela pokraj njega, jako ostarjela, upravo izlinjala, opisao je Bogdan Radica
Maloprije htjedoh kupit kilogram grozdja, ali 8 eura za kilogram puno mi bilo. Uzgaja li se u Hrvatskoj jos grozdje ili se i to uvozi. U vrijeme ogavne SFRJ bilo grozdja za sitnu paru.
Kako Vas nije sramota staviti takav naslov
Hmmm.. zanimljivo.. a kad će knjiga o Djoki Jovaniću, donjo-lapačkom koljaču i krvniku, voljeli bismo nešto pročitati o njegovim “dogodovštinama” od 08.-20. svibnja na ekskurziji u Zagrebu..? Posebno o veselom kampiranju i pikniku u Gračanima..?