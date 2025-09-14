Poglavnikov ubojica Maks Luburić bio je najopasniji čovjek Endehazije, a u Lepoglavi je uzgajao cvijeće i zabavljao djecu

Maks Luburić je čak i za vrijeme NDH morao ići u ilegalu, jer su ga Nijemci htjeli izvesti pred vojni sud. Sakrio se – u Lepoglavu, uzgajao cvijeće i zabavljao djecu, koja su ga obožavala. Najoštriji nož poglavnikove ladice, masovni ubojica, bio je, privatno, "Branko Kockica"...



To je jedno od otkrića nove knjige "Osam dana u svibnju" autorskog dvojca Gorana Gavranovića i Borisa Rašete. Takvih je otkrića još – autori su na uvid dobili dokumente iz kojih je vidljivo da je suprugu Miroslava Krleže, tijekom rata, na katolicizam preobratio kardinal Franjo Šeper. Ante Pavelić hvalio se Hitleru kako osobno poznaje Tita, o kojemu nije imao dobro mišljenje – smatrao ga je nesposobnim hohštaplerom. U knjizi je prvi put objavljena i priča kako je jedan četnički vojvoda držao Tita na nišanu, ležeći u jednom sjeniku, no odustao je od namjere da ga ustrijeli i time dramatično preokrenuo tijek povijesti na ovim prostorima, jer se želio vratiti kući, ženi i djeci, a da je pucao, Titova pratnja bi ga ustrijelila... U knjizi je i opširan policijski karton Rafaela Bobana, podaci o tome kako je Krležin prijatelj, slikar Ljubo Babić oblikovao ustašku zastavu, činove, novčanice i drugo pa je osam dana u svibnju 1945. godine dočekao sa strepnjom... Pri kraju knjige je i velika ispovijest Sime Dubajića, koji opisuje pokolje i spas od ludila u alkoholu.