Poduzetniku s tri vozila namjerno zapaljena, policija slučaj okvalificirala kao općeopasnu radnju

Požar koji je u 4.40 u noći na 6. svibnja izbio na Mirnom dolu, zagrebačka policija je okvalificirala kao općeopasnu radnju. Tijekom očevida utvrđeno je da je nepoznati počinitelj došao do obiteljske kuće i otvorene garaže u prizemlju te kuće. Tamo su bila parkirana tri vozila: teretni automobil Mercedes zagrebačkih oznaka u vlasništvu 32-godišnjaka, Suzuki zagrebačkih oznaka u vlasništvu leasing kuće kojeg koristi 32-godišnjak, te Citroen zagrebačkih oznaka u vlasništvu 35-godišnjakinje. Nakon što došao do automobila i kuće, nepoznati počinitelj ih je polio lako zapaljivom tekućinom i zapalio. On se nakon tog udaljio, a požar se proširio i na natkriveni prostor kuće i unutrašnje prostorije. Srećom ozlijeđenih osoba nije bilo, a šteta iznosi više desetaka tisuća eura.

Prema neslužbenim informacijama, vozila su u vlasništvu jednog zagrebačkog poduzetnika, pa će policija tijekom kriminalističkog istraživanja, u potrazi za motivom i počiniteljem sigurno analizirati i njegovo poslovanje. Sigurno će se istraživati i je li mu netko ranije prijetio, pogotovo svjetlu činjenice da se paleži vozila često smatraju nekom vrstom upozorenja.

Inače, riječ je o kaznenim djelima u kojima je počinitelja teško otkriti jer vatra uništi sve dokaze, a požari vozila su prema statistici MUP-a u porastu. Lani je tako bilo 744 požara vozila, dok je 2023. takvih požara bilo 674. Na području PU zagrebačke broj zapaljenih vozila je 2024. porastao za 32 posto, pa ih je 2024. izgorjelo 105, dok ih je 2023. izgorjelo 79. No kada su uzroci požara u pitanju, MUP ne precizira koliko je od 744 lanjskih požara vozila bilo namjerno zapaljeno, a koliko je slučaja uzrok požara bio tehnički kvar vozila.