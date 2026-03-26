Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UDRUGA JOSIPOVE OBITELJI

Podrška posvojiteljima u Saboru: Jandroković razgovarao s predstavnicima udruge

Hrvatski sabor
VL
Autor
Večernji.hr
26.03.2026.
u 13:09

Na sastanku se razgovaralo o njihovim aktivnostima, ali i o inicijativi proglašenja Nacionalnog dana posvojitelja. Susret dolazi uoči saborskog glasovanja o toj inicijativi, koje je najavljeno za 27. ožujka

U Zagrebu je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio predstavnike Udruge Josipove obitelji, organizacije koja okuplja posvojiteljske i udomiteljske obitelji te pruža podršku djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Na sastanku se razgovaralo o njihovim aktivnostima, ali i o inicijativi proglašenja Nacionalnog dana posvojitelja. Susret dolazi uoči saborskog glasovanja o toj inicijativi, koje je najavljeno za 27. ožujka.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

Predstavnici Udruge Josipove obitelji, predvođeni dr. sc. Leonidom Kutle, predsjednicom Udruge, izvijestili su predsjednika Jandrokovića o aktivnostima koje poduzimaju s ciljem što uspješnije integracije udomljene i posvojene djece u obitelji i društvo. Čine to putem osiguravanja stručne i vršnjačke podrške djeci i obiteljima, organizaciju grupnih susreta i radionica te suradnju sa stručnjacima iz područja psihologije, pedagogije i socijalnog rada. Kroz svoje djelovanje Udruga potiče razvijanje osjećaja pripadnosti široj obitelji i zajednici, a time značajno doprinosi jačanju socijalne povezanosti i međusobnog povjerenja.

Predsjednik Jandroković pohvalio je rad Udruge te činjenicu da su se profilirali kao izrazito proaktivna organizacija koja ulaže sustavne napore u izgradnju što kvalitetnije mreže međusobne podrške među posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. Naglasio je iznimnu društvenu vrijednost njihovih cjelokupnih nastojanja usmjerenih na skrb o djeci i njihovu što uspješniju integraciju u obitelj i društvo.

Također je izrazio svoju osobnu potporu kao predsjednika Hrvatskoga sabora prijedlogu Udruge da se njihovi predstavnici u budućnosti uključe u radne skupine i savjetodavna tijela u području posvajanja, udomiteljstva i obiteljske politike, smatrajući da takvo sudjelovanje može značajno pridonijeti daljnjem unapređenju sustava i politika u interesu djece i obitelji.

Nakon što je na sjednici 18. ožujka 2026. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatila prijedlog proizašao iz inicijative Udruge Josipove obitelji da se 19. ožujka proglasi „Nacionalnim danom posvojitelja“, isti je dobio i jednoglasnu potporu triju uključenih saborskih odbora - Odbora za obitelj, mlade i sport, Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za zakonodavstvo. Završno je predsjednik Hrvatskoga sabora predstavnike Udruge izvijestio kako će o prijedlogu Odluke o proglašenju 19. ožujka „Nacionalnim danom posvojitelja“ Hrvatski sabor glasovati na sjednici 27. ožujka 2026. godine. 

Ključne riječi
posvojitelji Gordan Jandroković Hrvatski sabor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!